В Міністерстві оборони США заявили, що 17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" планується в середині листопада.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Європейська правда.

"США надаватимуть допомогу Україні в менших обсягах через те, що Конгрес поки не надав додаткових коштів. Тому вона закликала прийняти запит президента Байдена для продовження підтримки Києва", - заявила Сінгх.

Вона додала, що в середині листопада збираються провести ще одну контактну групу з питань оборони України.

"Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їй потрібно в цій боротьбі ", - додали в Пентагоні.

Востаннє засідання групи пройшло 11 жовтні, тоді на Рамштайні утворили коаліції можливостей для довготривалого захисту України.