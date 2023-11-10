Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

17-й "Рамштайн" планують провести в середині місяця

10 листопада 2023, 09:51
17-й
В Міністерстві оборони США заявили, що 17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" планується в середині листопада.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Європейська правда

"США надаватимуть допомогу Україні в менших обсягах через те, що Конгрес поки не надав додаткових коштів. Тому вона закликала прийняти запит президента Байдена для продовження підтримки Києва", - заявила Сінгх. 

Вона додала, що в середині листопада збираються провести ще одну контактну групу з питань оборони України. 

"Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їй потрібно в цій боротьбі ", - додали в Пентагоні.

Востаннє засідання групи пройшло 11 жовтні, тоді на Рамштайні утворили коаліції можливостей для довготривалого захисту України. 

 
Рамштайн

Останні матеріали

Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Політика
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 00:18
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Політика
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 16:19
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна
Політика
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна "патова ситуація" – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 11:19
Комплекс
Хліб та Видовища
Комплекс "Наполеона" у Рідлі Скотта. Рідлі Скотт – найкращий аргумент для наступного терміну Джо Байдена – Майкл Шульман
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 09:51
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Cуспільство
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 23:36
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Технології
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 23:10
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Політика
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 14:43
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється