17-й "Рамштайн" планують провести в середині місяця
Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Європейська правда.
"США надаватимуть допомогу Україні в менших обсягах через те, що Конгрес поки не надав додаткових коштів. Тому вона закликала прийняти запит президента Байдена для продовження підтримки Києва", - заявила Сінгх.
Вона додала, що в середині листопада збираються провести ще одну контактну групу з питань оборони України.
"Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їй потрібно в цій боротьбі ", - додали в Пентагоні.
Востаннє засідання групи пройшло 11 жовтні, тоді на Рамштайні утворили коаліції можливостей для довготривалого захисту України.