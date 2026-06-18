Німеччина і Україна домовилися розвивати антибалістичні можливості

За його словами, цим проєктом, що може зробити важливий внесок у безпеку Європи та України, вже зацікавлені кілька німецьких підприємств. Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовують на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

"Сьогодні Михайло Федоров та я підписали угоду, яка відкриє шлях до спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для протидії балістичним ракетам, якщо промисловість зможе дійти згоди", – йдеться у повідомленні.

На відкритті засідання глава держави зазначив, що формат "Рамштайн" залишається активним. Він сказав, що президент США Дональд Трамп є дуже чітким стосовно нарощування тиску на росію заради завершення війни, і це спільна позиція всіх лідерів Group of 7.

"путін зараз покладається на одну останню річ – постійні ракетні удари", – сказав Зеленський, наголосивши, що саме тому потрібні протибалістичні спроможності.

Відсоток збиття дронів Україною перевищує 90 %. Проблемою залишаються балістичні ракети. Тому Німеччина і Україна поєднають спроможності для сіворення антибалістичних ракет. Сім німецьких компаній зацікавлені в цьому. Зеленський сказав, що Україна має компанію з балістичним потенціалом – це Fire Point. Президент закликав усіх партнерів долучитися до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими.

Він додав, що іноді постачання ракет ППО відбуваються день у день: вони ледь встигають до російської атаки. Тому важливо не припиняти постачань і продовжувати ухвалювати нові рішення про допомогу. Деякі країни готуються оголосили про внески в програму закупівлі американської зброї коштом інших країн НАТО на саміті в Анкарі. Президент закликав їх не затягувати і зробити це уже зараз. Окремо президент торкнувся теми українських ударів по росії. Вони уже привели до падіння доходів росії, але путін не збирається завершувати війну. Також він назвав дефіцитні для України позиції: це НРК та артилерійські снаряди.

"Коштів, які виділяються на це, недостатньо. Об'ємів, які виробляє Європа, недостатньо. Того, що отримує українська армія, недостатньо. Але ми можемо збільшити усе уе – спроможності є", – сказав президент.

Він закликав підтримувати українську армію, яка є головною армією в Європі, здатною стримувати росію. Також президент наголосив на тому, що потрібні фінансові інструменти для забезпечення української армії на роки вперед.