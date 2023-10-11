На "Рамштайні" утворили коаліції можливостей для довготривалого захисту України

У Брюсселі завершилися чергові переговори у форматі "Рамштайн". Вперше до засідання Контактної групи з оборони приєднався Володимир Зеленський.

На засіданні контактної групи "Рамштайн" у Брюсселі утворили "коаліції можливостей" для довготривалого захисту України і стримування російської агресії протягом десятиліть.

Про це 11 жовтня оголосив голова Пентагону Ллойд Остін.

Естонія та Люксембург очолить коаліцію, яка спрямована на підтримку українською IT-інфраструктури. Литва допоможе із розмінуванням, а США очолять коаліцію, яка допомагатиме Україні розвивати власні Повітряні сили (Данія та Нідерланди будуть співлідерами цієї коаліції). Далі Штати обіцяють приєднатись і до інших коаліцій в міру того, як вони формуватимуть протягом наступних тижнів, зокрема щодо бронетехніки та артилерії.

Щодо військової допомоги, то Болгарія пообіцяла, за словами Остіна, передати Україні компоненти для систем ППО С-300. Франція зобовʼязалась передати самохідні артилерійські установки Caesar і прискорити їхнє виробництво. Канада протягом наступних трьох років інвестує пів мільярда доларів в бронетехніку для України.

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 200 млн доларів.

До нього увійшли:

Ракети протиповітряної оборони AIM-9M;

Обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Засоби радіоелектронної боротьби;

Ракети для ПТРК TOW;

ПТРК АТ-4;

Стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

Підривні боєприпаси для подолання перешкод;

Запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Також Литва оголосила, що передасть Україні два комплекси ППО NASAMS, 155-мм боєприпаси, електрогенератори, армійські розкладачки й одяг.

Фінляндія надасть Україні ще один пакет військової допомоги вартістю €95 мільйонів.

Уряд Норвегії вирішив надати додаткові 200 млн крон (приблизно €17,4 млн) на гуманітарне розмінування.

11 жовтня Володимир Зеленський прибув у Брюссель, де відбувалась 16-та зустріч у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Бельгії заявила, що її країна з 2025 року передасть Україні кілька винищувачів F-16. Їхня кількість залежатиме від «збільшення потужності» бельгійських F-35.

Данія обіцяє передати першу партію літаків F-16 Україні навесні 2024 року. Загалом країна має передати 19 літаків.