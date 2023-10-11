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ПОЛІТИКА

Фінляндія передасть Україні 19-й пакет військової допомоги

11 жовтня 2023, 16:35
Фінляндія передасть Україні 19-й пакет військової допомоги
Це вже 19-й вантаж фінської оборонної допомоги для України. Його вартість — €95 мільйонів.

Фінляндія надасть Україні ще один пакет військової допомоги. Президент Саулі Нііністьо ухвалив це питання 11 жовтня за пропозицією уряду.

Про це повідомляє Мінобророни Фінляндії.

Це вже 19-й вантаж фінської оборонної допомоги для України. Його вартість — €95 мільйонів.

"В Україні триває війна, результат якої вирішить порядок безпеки Європи та Фінляндії в майбутньому. Ми продовжуватимемо рішуче підтримувати Україну разом із нашими союзниками. Загальна вартість пакетів військового обладнання, які Фінляндія постачає в Україну, наразі становить 1,4 мільярдів", — заявив міністр оборони Антті Хаккянен .

Із міркувань безпеки терміни доставки і вміст пакету не розголошують.

Нагадаємо, Норвегія надасть близько €17 млн на розмінування в Україні територій, де велися бойові дії. 

Бельгія передасть Україні податки із заморожених російських активів — €1,7 мільярда.

допомогаФінляндіявійна в Україні

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