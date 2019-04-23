Глава поліції Одеської області покине посаду

"Сьогодні моє звільнення - фейк, а завтра буде не фейком, тому що я не бачу себе зараз у цій структурі"

Начальник поліції Одеської області Дмитро Головін повідомив про відставку.

"Сьогодні моє звільнення - фейк, а завтра буде не фейком, тому що я не бачу себе зараз у цій структурі", - сказав Головін, повідомляє LB.ua.

Про причини відставки Головін не сказав.

Журналіст Ярослав Берендаков у фейсбуці повідомив, що новим начальником одеської поліції стане Олег Бех з харківського облуправління.

Дмитро Головін очолив ГУ НП в Одеській області в 2016 році. До цього він був начальником Департаменту карного розшуку Національної поліції і начальником кримінальної поліції ГУ НП в Київській області.

За роки роботи Дмитра Головіна в Одесі сталося багато резонансних злочинів, таких як, наприклад, замах на активіста Олега Михайлика у вересні 2018 року.

Нагадаємо, що у Раді почали збір підписів за відставку Парубія.