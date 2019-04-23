Глава поліції Одеської області покине посаду
"Сьогодні моє звільнення - фейк, а завтра буде не фейком, тому що я не бачу себе зараз у цій структурі", - сказав Головін, повідомляє LB.ua.
Про причини відставки Головін не сказав.
Журналіст Ярослав Берендаков у фейсбуці повідомив, що новим начальником одеської поліції стане Олег Бех з харківського облуправління.
Дмитро Головін очолив ГУ НП в Одеській області в 2016 році. До цього він був начальником Департаменту карного розшуку Національної поліції і начальником кримінальної поліції ГУ НП в Київській області.
За роки роботи Дмитра Головіна в Одесі сталося багато резонансних злочинів, таких як, наприклад, замах на активіста Олега Михайлика у вересні 2018 року.
Нагадаємо, що у Раді почали збір підписів за відставку Парубія.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента