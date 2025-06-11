Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Проросійська очільниця розвідки США закликала світ зупинити шлях до ядерної війни

11 червня 2025, 14:54
Проросійська очільниця розвідки США закликала світ зупинити шлях до ядерної війни
Фото: gradremstroy.ru
Іран відхилив пропозицію, яка б заборонила йому збагачувати уран - ключовий матеріал для створення ядерної зброї.

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард закликала світ зупинити "шлях до ядерної війни" та звинуватила "розпалювачів війни" у тому, що вони підвели світ ближче до межі ядерного знищення.

Про це повідомляє Politico.

Відеозвернення з такими словами вона опублікувала у соцмережах після візиту до Хіросіми, міста, що постраждало від ядерної атаки США у 1945 році.

У короткому відео Габбард детально розповідає про наслідки ядерного удару, наголошуючи, що сучасна ядерна зброя у рази потужніша за ту, що застосували під час Другої світової війни.

"Одна ядерна бомба сьогодні може вбити мільйони людей за кілька хвилин", - попередила вона.

Політик гостро розкритикувала світову еліту, звинувативши її у безвідповідальності й переконанні, що "мають ядерні притулки" та уникнуть наслідків ядерної війни.

"Ми, люди, повинні висловитися і вимагати припинення цього божевілля", - закликала Габбард.

Відео з’явилося на тлі триваючих переговорів США та Ірану щодо ядерної угоди.

У понеділок Дональд Трамп повідомив, що Іран відхилив пропозицію, яка б заборонила йому збагачувати уран - ключовий матеріал для створення ядерної зброї.

Габбард, колишня конгресвумен від Демократичної партії, відома своєю критикою "яструбів війни" та закликами до зміцнення ядерних договорів.

Після переходу в Республіканську партію вона підтримала Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року.

"Розпалювачі війни намагаються втягнути нас у Третю світову війну, яка може закінчитися лише одним способом: ядерним знищенням і стражданнями та смертю всіх наших близьких", - писала Габбард у 2023 році у Х.

Вона звинувачувала колишнього президента США Джо Байдена, президента України Володимира Зеленського, "неоконсерваторів НАТО", Конгрес і ЗМІ в небезпечній політиці, що веде людство до "ядерного голокосту".

Західні аналітики небезпідставно стверджують, що вона працює на росію. 

Читайте по темі: Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent

СШАвійнаядерна зброяІран

Останні матеріали

Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
За прикладом України. Тайвань готує
Політика
За прикладом України. Тайвань готує "стіну дронів" проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 07:14
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється