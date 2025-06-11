Проросійська очільниця розвідки США закликала світ зупинити шлях до ядерної війни
Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард закликала світ зупинити "шлях до ядерної війни" та звинуватила "розпалювачів війни" у тому, що вони підвели світ ближче до межі ядерного знищення.
Про це повідомляє Politico.
Відеозвернення з такими словами вона опублікувала у соцмережах після візиту до Хіросіми, міста, що постраждало від ядерної атаки США у 1945 році.
У короткому відео Габбард детально розповідає про наслідки ядерного удару, наголошуючи, що сучасна ядерна зброя у рази потужніша за ту, що застосували під час Другої світової війни.
"Одна ядерна бомба сьогодні може вбити мільйони людей за кілька хвилин", - попередила вона.
Політик гостро розкритикувала світову еліту, звинувативши її у безвідповідальності й переконанні, що "мають ядерні притулки" та уникнуть наслідків ядерної війни.
"Ми, люди, повинні висловитися і вимагати припинення цього божевілля", - закликала Габбард.
Відео з’явилося на тлі триваючих переговорів США та Ірану щодо ядерної угоди.
У понеділок Дональд Трамп повідомив, що Іран відхилив пропозицію, яка б заборонила йому збагачувати уран - ключовий матеріал для створення ядерної зброї.
Габбард, колишня конгресвумен від Демократичної партії, відома своєю критикою "яструбів війни" та закликами до зміцнення ядерних договорів.
Після переходу в Республіканську партію вона підтримала Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року.
"Розпалювачі війни намагаються втягнути нас у Третю світову війну, яка може закінчитися лише одним способом: ядерним знищенням і стражданнями та смертю всіх наших близьких", - писала Габбард у 2023 році у Х.
Вона звинувачувала колишнього президента США Джо Байдена, президента України Володимира Зеленського, "неоконсерваторів НАТО", Конгрес і ЗМІ в небезпечній політиці, що веде людство до "ядерного голокосту".
Західні аналітики небезпідставно стверджують, що вона працює на росію.
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