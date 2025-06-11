Іран відхилив пропозицію, яка б заборонила йому збагачувати уран - ключовий матеріал для створення ядерної зброї.

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард закликала світ зупинити "шлях до ядерної війни" та звинуватила "розпалювачів війни" у тому, що вони підвели світ ближче до межі ядерного знищення.

Про це повідомляє Politico.

Відеозвернення з такими словами вона опублікувала у соцмережах після візиту до Хіросіми, міста, що постраждало від ядерної атаки США у 1945 році.

У короткому відео Габбард детально розповідає про наслідки ядерного удару, наголошуючи, що сучасна ядерна зброя у рази потужніша за ту, що застосували під час Другої світової війни.

"Одна ядерна бомба сьогодні може вбити мільйони людей за кілька хвилин", - попередила вона.

Політик гостро розкритикувала світову еліту, звинувативши її у безвідповідальності й переконанні, що "мають ядерні притулки" та уникнуть наслідків ядерної війни.

"Ми, люди, повинні висловитися і вимагати припинення цього божевілля", - закликала Габбард.

Відео з’явилося на тлі триваючих переговорів США та Ірану щодо ядерної угоди.

У понеділок Дональд Трамп повідомив, що Іран відхилив пропозицію, яка б заборонила йому збагачувати уран - ключовий матеріал для створення ядерної зброї.

Габбард, колишня конгресвумен від Демократичної партії, відома своєю критикою "яструбів війни" та закликами до зміцнення ядерних договорів.

Після переходу в Республіканську партію вона підтримала Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року.

"Розпалювачі війни намагаються втягнути нас у Третю світову війну, яка може закінчитися лише одним способом: ядерним знищенням і стражданнями та смертю всіх наших близьких", - писала Габбард у 2023 році у Х.

Вона звинувачувала колишнього президента США Джо Байдена, президента України Володимира Зеленського, "неоконсерваторів НАТО", Конгрес і ЗМІ в небезпечній політиці, що веде людство до "ядерного голокосту".

Західні аналітики небезпідставно стверджують, що вона працює на росію.