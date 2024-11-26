Британське видання The Independent скрупульозно дослідило історію "агентурної" роботи на росію Тулсі Ґаббард, яку тепер новообраний президент Трамп номінує на посаду директора Національної розвідки. Колишні розвідники і експерти висловлюють обурення та вважають, що через її дикі погляди і постійне повторення російської пропаганди, така номінація викликає справжню тривогу за національну безпеку США і підриває довіру з боку союзників.

Влітку 2015 року три сирійські дівчини, які за кілька тижнів до того ледь вижили після авіаудару, постали перед Тулсі Ґаббард з жахливими опіками по всьому тілу. Ґаббард, яка на той час була конгресвумен США і перебувала на сирійсько-турецькому кордоні в рамках виконання своїх обов'язків у комітеті у закордонних справах, поставила їм запитання, розповідає британська The Independent.

"Звідки ви знаєте, що вас бомбили Башар аль-Асад або росія, а не ІДІЛ?" – запитала вона, за словами сирійського активіста Муаза Мустафи, який перекладав її розмову з дівчатами.

Це було викривальне розуміння конспірологічних поглядів Ґаббард на конфлікт, і воно шокувало Мустафу, змусивши його замовкнути. Він знав, як і малі діти, що ІДІЛ не має літаків для нанесення повітряних ударів. Це було настільки абсурдне запитання, що він вирішив не перекладати його, бо не хотів засмучувати дівчаток, найстаршій з яких було 12 років.

"З того моменту, мені шкода, що я неточно переклав все, що вона сказала, – сказав Мустафа в інтерв'ю The Independent. – Тоді мені здавалося важливішим питання: забрати цих дівчат від цього диявола?"

Ще до того, як Ґаббард покинула Демократичну партію, втерлася в довіру до Дональда Трампа і домоглася в нього номінації на посаду директора Національної розвідки, вона була відома як плідна розповсюджувачка російської пропаганди.

Майже в кожному зовнішньому конфлікті, до якого доклала руку росія, Ґаббард підтримувала москву і виступала проти США, зазначає The Independent. Її минуле просування кремлівської пропаганди викликало значну опозицію по обидва боки проходу до її номінації. Її шлях від антивоєнного демократа до дружнього до москви воїна MAGA розпочався в Сирії. Руйнівний конфлікт був спровокований продемократичними повстаннями у 2011 році, які були жорстоко придушені режимом Асада. Він перетворився на складну мережу угруповань, яка втягнула у боротьбу екстремістських ісламістів з усього світу і світові держави.

Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR), моніторингова група, що базується у Великій Британії та має мережу джерел на місцях, задокументувала смерть 503 064 осіб станом на березень 2023 року. За цей же час загинуло щонайменше 162 390 цивільних осіб, причому сирійський уряд та його союзники несуть відповідальність за 139 609 з них.

Але Ґаббард, ветеранка війни в Іраку, як зауважує видання, розглядала все це як "війну за зміну режиму", що підживлюється Заходом і спрямована на усунення диктатора від влади. Вона бачила Асада і росію, коли та вступила в конфлікт, як законних захисників держави від екстремістського повстання.

2015 року, коли росія вступила в сирійську війну на боці диктатора Асада, пише The Independent, Ґаббард висловила підтримку цьому кроку, навіть коли кількість жертв серед цивільного населення від руйнівних авіаударів москви зросла до тисяч. "Аль-Каїда напала на нас 11 вересня і повинна бути переможена. Обама не буде бомбити їх у Сирії. Це зробив путін. #neverforget911", – написала вона у Twitter.

Саме через її підтримку Асада і війни росії Мустафа хотів, аби вона поїхала з делегацією Конгресу на південь Туреччини, щоб зустрітися з жертвами конфлікту. "З досвіду, всі, кого ми привозимо на кордон, і вони бачать жертв, завжди повертаються з реалістичним поглядом на те, що відбувається, і хто стоїть за масовим переміщенням, вбивствами, звірствами тощо, і це було метою", – сказав він. За його словами, для нього було шокуючим те, що у Ґаббард була відсутня емпатія. Вона жертвує фактами, навіть коли перед нею стоять маленькі дівчатка і розповідають, що їх розбомбив літак – це не має значення.

Старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу Чарльз Лістер, який двічі давав свідчення щодо Сирії в Комітеті закордонних справ Палати представників, коли Ґаббард була його членкинею, провів роки, розвінчуючи її різноманітні теорії змови щодо війни. "Її послідовне заперечення злочинів сирійського режиму є настільки диким, що її потенційне призначення на посаду директора Національної розвідки викликає справжню тривогу", – сказав він в інтерв'ю The Independent.

Лістер зазначив, що її погляди "продиктовані дивним поєднанням ізоляціонізму "Америка понад усе" і віри в цінність автократичних та світських лідерів у протистоянні екстремізму". Вони включають припущення, що сирійські повстанці влаштували хімічну атаку під чужим прапором проти своїх прихильників, щоб спровокувати інтервенцію Заходу проти Асада – те, що, за висновками американських спецслужб, які вона незабаром мала б очолити, було неправдою. Вона відмовилася назвати Асада військовим злочинцем, незважаючи на масу доказів, і використала відеозапис бомбардувань сирійського уряду для критики участі США у війні.

"Її описи кризи в Сирії читаються так, ніби вони були написані в особистому кабінеті Асада, або в Тегерані чи москві, а не у Вашингтоні", – додає Лістер. На Ґаббард не вплинула зустріч з жертвами авіаударів Асада у 2015 році. Ба більше, через два роки вона поїхала до Дамаска, щоб особисто зустрітися з сирійським президентом, і повернулася ще більш переконаною у своїй думці.

За словами конгресвумен, її візит до Асада – перший візит чинного американського законодавця з початку конфлікту, був спрямований на те, щоб покласти край війні. "Я вважаю важливим, що якщо ми сповідуємо справжню турботу про сирійський народ, про його страждання, то ми повинні мати можливість зустрічатися з ким завгодно, якщо є можливість досягти миру", – сказала вона тоді в інтерв'ю CNN.

Габбард була змушена захищати свою прихильність до Асада та інших диктаторів під час висування своєї кандидатури на посаду президента від Демократичної партії у 2020 році. Під час первинних дебатів демократів вона вступила в суперечку з Камалою Гарріс, яка звинуватила її в тому, що вона є "апологетом Асада, який вбиває людей своєї країни, як тарганів".

"Вона прийняла його і стала його апологетом, відмовляючись називати його військовим злочинцем. Я можу лише серйозно ставитися до того, що вона говорить, і до її думки, тому я готова рухатися далі", – додала тоді Гарріс.

Коли росія вторглася в Україну, Ґаббард знову виступила на захист російської агресії. "Цієї війни і страждань можна було б легко уникнути, якби адміністрація Байдена/НАТО просто визнала законні побоювання росії щодо безпеки", – написала вона у Twitter у 2022 році.

Ґаббард, схоже, піддалася на різні теорії змови щодо конфлікту, які просувала росія, як вона це робила в Сирії. Однією з таких теорій змови було російське твердження про існування в Україні десятків біолабораторій, що фінансуються США і нібито виробляють смертельні патогени.

Пізніше, як зазначає The Independent, вона відмовилася від цих висловлювань, припустивши, що могло статися якесь "непорозуміння і нерозуміння". Часте повторення Ґаббард тез кремля здобуло їй схвалення російських державних ЗМІ. У статті, опублікованій 15 листопада в контрольованому російською державою виданні "РІА Новості", Ґаббард навіть назвали "супержінкою".

Можливість того, що Трамп призначить людину з таким минулим, як у Габбард, на посаду керівника американської розвідки, зауважує The Independent, не повинна бути несподіванкою для тих, хто стежив за першими чотирма роками роботи новообраного президента в Білому домі.

Під час саміту з путіним у Гельсінкі у 2018 році тодішнього президента запитали, чи вірить він оцінці розвідувального співтовариства США, яке стверджує, що росія втручалася у президентські вибори 2016 року від його імені. Ця оцінка ґрунтувалася на аналізі того, що було визначено як спонсоровані державою кампанії фейкових дописів у соціальних мережах і ерзац-сайтів з поширення неправдивих історій про його опонента від Демократичної партії Гілларі Клінтон, а також кібератаки, спрямовані на Національний комітет Демократичної партії і людей, пов'язаних з кампанією Клінтон.

Але Трамп, який тільки-но провів кілька годин на закритій зустрічі з путіним, приголомшив зібрану пресу і весь світ, заявивши, що він довіряє слову російського лідера більше, ніж словам своїх радників. До кінця свого президентського терміну, як нагадує видання, Трамп неодноразово конфліктував зі своїми власними розвідниками. Він звільнив свого першого директора розвідки, колишнього сенатора від Індіани Дена Коутса, після того, як той неодноразово відмовлявся відступити від урядової оцінки дій росії під час президентських перегонів 2016 року.

Директор Центру Гейдена з питань розвідки, політики та міжнародної безпеки Університету Джорджа Мейсона Ларрі Пфайффер сказав, що очевидна сприйнятливість Ґаббард до іноземної дезінформації та її прихильність до сильних світу цього поставить під сумнів довіру до США з боку американських союзників, з якими Вашингтон регулярно ділиться розвідданими про спільні загрози.

Він пояснив, що розвідувальні служби, як відомо, є територіальними і небагатослівними щодо джерел і методів, особливо, коли йдеться про так звану агентурну розвідку, або Humint, яка стосується інформації, зібраної шпигунами і джерелами у ворожих урядах, а також від них.

Пфайффер сказав, що іноземні союзники, ймовірно, вже занепокоєні тим, як друга адміністрація Трампа працюватиме з розвідкою, зважаючи на послужний список новообраного президента. Він також спрогнозував, що затвердження Ґаббард на посаді директора Національного розвідувального управління викличе ще більше проблем серед непевних партнерів.

"Думаю, що вони не будуть відчувати, що у них є американська довірена особа, з якою вони можуть мати справу на зрілому рівні, – сказав він. – Я можу гарантувати вам, що зовнішні розвідувальні служби Європи, зокрема британці, ведуть зараз кулуарні розмови про те, що це означатиме, як ми діятимемо, і що робитимемо зараз".

Колишній ветеран американської розвідки також зауважив, що репутація Ґаббард, яка поширює іноземні тези, ставить під сумнів, чи зможе вона виконувати важливу функцію директора Національної розвідки – інформувати президента про загрози для нації.

Про це він сказав в інтерв'ю The Independent: "Хтось на кшталт Тулсі Ґаббард, ви подивіться на її довгу історію заяв, які, здається, виходять з кремлівського блокнота, її схильність піддаватися впливу їхньої точки зору викликає питання про те, чи здатна вона представити точку зору розвідувального співтовариства такою, якою вона є, чи вона буде однією з тих, хто захоче відкинути її, вплинути на неї, забарвити і змінити її, або ігнорувати її і просто представити свою власну точку зору?"

"Думаю, що це також піднімає питання судження. Ви знаєте, ось людина, яка, здається, дуже схильна до дезінформації, схильна до теорії змови. Це мало б турбувати будь-кого, хто дбає про національну безпеку Америки", – додав він.

Вибір Трампом колишньої конгресвумен з Гаваїв може стати проблемою для сенаторів, які мають затвердити її кандидатуру, на кількох різних рівнях. По-перше, ця посада є унікальною серед урядових установ, оскільки до кандидатів на посаду директора висуваються суворі вимоги.

У тексті закону 2004 року, яким було створено Офіс директора національної розвідки після терористичних атак на Нью-Йорк і Вашингтон 11 вересня і невдач розвідувального співтовариства, що призвели до вторгнення США в Ірак, конкретно сказано, що будь-яка особа, яка обіймає посаду директора Національної розвідки, "повинна мати великий досвід у сфері національної безпеки".

The Independent нагадує, що першою людиною, яка обійняла посаду директора Національної розвідки, був Джон Негропонте, ветеран дипломатичної служби, який працював послом США в Іраку, Мексиці, Гондурасі та на Філіппінах, послом країни в ООН, а також заступником радника з питань національної безпеки за часів адміністрації Рейгана. Наступними трьома особами, які обіймали цю посаду, були військові офіцери вищого рангу зі значним досвідом роботи у розвідці.

Ветеран американської розвідки з тридцятирічним стажем Пфайффер, який свого часу керував ситуаційним центром Білого дому і був начальником штабу тодішнього генерального директора ЦРУ Майкла Гейдена, сказав в інтерв'ю The Independent, що досвід роботи Ґаббард в Палаті представників і її військова служба, хоча і гідні захоплення, не відповідають стандартам, передбаченим авторами закону 2004 року, який створив цю посаду.

"Це досвід у сфері національної безпеки.., але вона була просто довбаним військовим копом... і діяла переважно на тактичному рівні, а не у стратегічній, довгостроковій перспективі національної безпеки, як можна було б очікувати", – зазначив він.

Можливо, Ґаббард і залишила сирійський конфлікт позаду, але Мустафа досі щодня працює з його жертвами. І він вважає, що зв'язок між її поглядами на Сирію та Україну очевидний.

"Те, що сталося в Сирії, дозволило росіянам відчути, що вони можуть зробити те ж саме в Україні", – каже він. На його думку, те, що вона робить і говорить про Україну, демонструє, що це виходить за рамки її можливого нерозуміння одного конфлікту. Вона є російською маріонеткою на всі сто відсотків.

Джерело: The Independent