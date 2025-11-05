Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп може переконати Орбана розблокувати вступ України до ЄС

05 листопада 2025, 11:11
У Трампа є важелі натиснути на Орбана, щоб той розблокував рух України до ЄС.
Президент США Дональд Трамп має усі важелі, щоб переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на переговори про вступ України до ЄС в обмін на економічні чи політичні поступки.
 
Про це пише Atlantic Council.
 
Зазначається, що у п'ятницю, 7 листопада, у Вашингтоні Орбан намагатиметься зміцнити свої відносини з Трампом. Видання нагадало, що ще донедавна він був доволі упевнений, адже планувалося, що президент США зустрінеться в Будапешті з російським диктатором путіним. Цю ймовірну зустріч він подавав як доказ власного дипломатичного впливу. 
 
Однак переговори Трампа і путіна скасовані, через що Орбан лишився без цього козиря. До того ж США ввели санкції щодо нафтових компаній рф, і він заявив, що тепер Угорщині загрожує економічний колапс. На переговорах із Трампом угорський прем'єр хоче просити послаблення цих санкцій, щоб продовжувати користуватися російською нафтою.
 
Саме це і дає Трампу важелі впливу, вважає видання. Тепер він має натиснути на Орбана, щоб той дозволив Європі зробити необхідні кроки як головному партнеру України. 
 
У статті йдеться, що навіть при тому, що членство України в ЄС ще далеко, воно відповідає інтересам США і особистим інтересам Трампа, адже сприяє його меті досягнення тривалого миру в Україні та відкриває можливості для американських бізнесових угод. 
 
Видання пише, що якщо президент США переконає Орбана відмовитися від блокування вступу України до ЄС, це стане його дипломатичним проривом, продемонструє вплив Трампа на інших світових лідерів і стане стратегічною перемогою для України, Європи та США.

 

