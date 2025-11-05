Трамп може переконати Орбана розблокувати вступ України до ЄС

У Трампа є важелі натиснути на Орбана, щоб той розблокував рух України до ЄС.

Президент США Дональд Трамп має усі важелі, щоб переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на переговори про вступ України до ЄС в обмін на економічні чи політичні поступки.

Про це пише Atlantic Council.

Зазначається, що у п'ятницю, 7 листопада, у Вашингтоні Орбан намагатиметься зміцнити свої відносини з Трампом. Видання нагадало, що ще донедавна він був доволі упевнений, адже планувалося, що президент США зустрінеться в Будапешті з російським диктатором путіним. Цю ймовірну зустріч він подавав як доказ власного дипломатичного впливу.

Однак переговори Трампа і путіна скасовані, через що Орбан лишився без цього козиря. До того ж США ввели санкції щодо нафтових компаній рф, і він заявив, що тепер Угорщині загрожує економічний колапс. На переговорах із Трампом угорський прем'єр хоче просити послаблення цих санкцій, щоб продовжувати користуватися російською нафтою.

Саме це і дає Трампу важелі впливу, вважає видання. Тепер він має натиснути на Орбана, щоб той дозволив Європі зробити необхідні кроки як головному партнеру України.