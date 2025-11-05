КНДР готується до можливої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Така зустріч між лідерами відбулася під час першого терміну Трампа, у 2019 році.

Північна Корея готується до можливої зустрічі між лідером Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампа, оскільки така ідея зʼявилася під час нещодавнього візиту американського лідера до Азії.

Про це повідомляє Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS), передає Bloomberg.

Південнокорейський депутат Лі Сон-квун заявив журналістам, що КНДР зібрала розвіддані про американських чиновників, які за лаштунками займаються дипломатією щодо Північної Кореї.

Також міністр закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей підняла питання про те, чи продовжувати запланований візит до росії після того, як Трамп заявив про готовність зустрітися з Кімом.