КНДР готується до можливої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

05 листопада 2025, 09:09
КНДР готується до можливої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина
Фото: EPA/UPG
Така зустріч між лідерами відбулася під час першого терміну Трампа, у 2019 році.
Північна Корея готується до можливої зустрічі між лідером Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампа, оскільки така ідея зʼявилася під час нещодавнього візиту американського лідера до Азії.
 
Про це повідомляє Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS), передає Bloomberg.
 
Південнокорейський депутат Лі Сон-квун заявив журналістам, що КНДР зібрала розвіддані про американських чиновників, які за лаштунками займаються дипломатією щодо Північної Кореї. 
 
Також міністр закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей підняла питання про те, чи продовжувати запланований візит до росії після того, як Трамп заявив про готовність зустрітися з Кімом.
 
У Bloomberg нагадали, що востаннє Трамп бачився з Кімом у 2019 році під час свого першого терміну. Водночас під час своєї останньої поїздки до Азії американський лідер наголосив, що є відкритим для нової зустрічі з північнокорейським президентом, однак конфлікти у графіку завадили йому.
 
"Завдяки зростаючій співпраці з росією та зміцненню зв'язків з Китаєм Північна Корея може прагнути поліпшити відносини зі США. NIS бачить високу ймовірність проведення саміту між Північною Кореєю і США", - сказав журналістам інший депутат, якого проінформувала NIS, Пак Сун-вон.
 
Водночас Кім не виключив можливість зустрічі з Трампом, проте він наполягав, аби Вашингтон та Сеул відмовилися від вимоги денуклеаризації як попередньої умови.
 
Коментуючи військову співпрацю між КНДР та росією, у розвідці наголосили, що Північній Кореї знадобиться чимало часу, аби досягти повної оперативної готовності своїх гіперзвукових ракет, супутників, спостереження та есмінців. За словами Лі, розвиток підводних систем озброєння теж залишається повільним.
 

 

