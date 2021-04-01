Глава шведського агентства, яке закликало відмовитися від поїздок, провів Різдво на Канарах

"Я святкував Різдво з нею і моєю родиною"

Високопоставлений шведський чиновник, який бере участь в боротьбі з коронавірусом, потрапив під хвилю критику через проведені на Канарських островах різдвяні канікули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Ден Еліассон - глава агентства з надзвичайних цивільним ситуацій, яке раніше в грудні відправило всім шведам СМС із закликом утриматися від поїздок через погіршення ситуації з пандемією.

Його сфотографували в аеропорту Лас-Пальмас на острові Гран-Канарія.

Еліассон наполягає, що поїздка була необхідна "за сімейними обставинами". Він сказав шведським ЗМІ, що "відмовився від багатьох поїздок під час цієї пандемії", але вважає, що це було необхідно, тому що його дочка живе на Канарах.

"Я святкував Різдво з нею і моєю родиною", - сказав він, додавши, що на Канарах працював віддалено.

Прем'єр-міністр Стефан Льовен та інші міністри поки не коментували ситуацію з поїздкою Еліассона.

У Швеції було зареєстровано 437 000 підтверджених випадків захворювання і 8700 випадків смерті - набагато більше, ніж у її скандинавських сусідів. В країні ніколи не вводилася повна ізоляція.

Однак, стривожений ростом числа випадків захворювання минулого місяця, шведський уряд скасував деякі зі своїх вказівок і розіслав всім шведам текстове повідомлення з проханням прочитати оновлені інструкції.

Рекомендації включали прохання до шведів уникати непотрібних поїздок і не заводити нових контактів під час подорожі або в пункті призначення.

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