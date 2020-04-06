Швеція закликала протестувальників піти в онлайн на час пандемії

Дамберг вважає, що люди, які хочуть висловити свою підтримку боротьбі з расизмом, повинні робити це, але зараз їм слід триматися подалі від вулиць

"Я закликаю кожного, хто хоче виступити проти расизму, використовувати замість цього цифрові медіа. В іншому випадку багато людей ризикують захворіти і померти. Ми повинні продовжувати дотримуватись рекомендацій органів охорони здоров'я".

Уряд Швеції в четвер закликав своїх громадян протестувати онлайн після того, як тисячі людей вийшли на протест у Стокгольмі проти расизму та насильства в США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT Nyheter.

Тисячі демонстрантів з плакатами протягом кількох годин мітингували на площі в центрі Стокгольма в середу в другій половині дня, щоб виявити підтримку протестам у США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда.

Протест у Стокгольмі