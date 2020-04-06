На протестах у США - вже понад 10 тисяч затриманих

У Сполучених Штатах під час протестів і заворушень, що тривають вже тиждень, загинули щонайменше 13 людей

Під час протестів у США, що були спричинені загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання, вже заарештовано щонайменше 10 000 людей.

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на "AP".

"Понад 10 тисяч людей були затримані під час протестів проти расизму й насилля поліцейських після смерті Джорджа Флойда", - йдеться у повідомленні.

Понад 25% затримань сталися у Лос-Анджелесі. Також велику кількість протестувальників затримали у Нью-Йорку, Далласі й Філадельфії.

Зазначається, що багато людей були затримані за незначні порушення правопорядку, такі як порушення комендантської години та відмова звільнити проїжджу частину.

Водночас сотням людей були висунуті підозри у грабежах і мародерстві.

Як повідомляв "Укрінформ", у Сполучених Штатах під час протестів і заворушень, що тривають вже тиждень, загинули щонайменше 13 людей.

Комендантську годину запровадили у понад 40 містах, а для боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.

Протести спалахнули після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині купюрою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, внаслідок чого Флойд помер.

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