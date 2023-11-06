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Глава ЦРУ цього тижня відвідає Ізраїль та Близький Схід

06 листопада 2023, 08:38
Глава ЦРУ цього тижня відвідає Ізраїль та Близький Схід
Фото: з вільного доступу
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс вчора прибув до Ізраїлю, а далі відвідає країни Близького Сходу і вестиме переговори про заручників.

Про це пише The New York Times.

Бернс зустрінеться з лідерами країни та посадовими особами з розвідки. 

США намагається розширити обмін розвідданими з Ізраїлем: надавати інформацію, про місцезнаходження заручників і наступні атаки Хамас. 

В США заявиди, що глава ЦРУ планує посилити американські зобов’язання щодо співпраці розвідки з партнерами в регіоні.

Це перша країна Бернса в його турне країнами Близького Сходу.

Вільям Бернс обговорюватиме ситуацію в Секторі Гази, вестиме переговори щодо заручників і запобігатиме поширенню війни з ХАМАСом у ширшому контексті, сказав американський чиновник, пише видання. 

Нагадаємо, що влітку директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку червня відвідав з неоголошеним візитом Київ.

 

ІзраїльБлизький СхідЦРУбернс

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