Глава ЦРУ цього тижня відвідає Ізраїль та Близький Схід
Про це пише The New York Times.
Бернс зустрінеться з лідерами країни та посадовими особами з розвідки.
США намагається розширити обмін розвідданими з Ізраїлем: надавати інформацію, про місцезнаходження заручників і наступні атаки Хамас.
В США заявиди, що глава ЦРУ планує посилити американські зобов’язання щодо співпраці розвідки з партнерами в регіоні.
Це перша країна Бернса в його турне країнами Близького Сходу.
Вільям Бернс обговорюватиме ситуацію в Секторі Гази, вестиме переговори щодо заручників і запобігатиме поширенню війни з ХАМАСом у ширшому контексті, сказав американський чиновник, пише видання.
Нагадаємо, що влітку директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку червня відвідав з неоголошеним візитом Київ.