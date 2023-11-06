Глава ЦРУ цього тижня відвідає Ізраїль та Близький Схід

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс вчора прибув до Ізраїлю, а далі відвідає країни Близького Сходу і вестиме переговори про заручників.

Про це пише The New York Times.

Бернс зустрінеться з лідерами країни та посадовими особами з розвідки.

США намагається розширити обмін розвідданими з Ізраїлем: надавати інформацію, про місцезнаходження заручників і наступні атаки Хамас.

В США заявиди, що глава ЦРУ планує посилити американські зобов’язання щодо співпраці розвідки з партнерами в регіоні.

Це перша країна Бернса в його турне країнами Близького Сходу.

Вільям Бернс обговорюватиме ситуацію в Секторі Гази, вестиме переговори щодо заручників і запобігатиме поширенню війни з ХАМАСом у ширшому контексті, сказав американський чиновник, пише видання.

Нагадаємо, що влітку директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку червня відвідав з неоголошеним візитом Київ.