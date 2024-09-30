Глава українського МЗС вирушив до Угорщини

Він відвідає Будапешт за дорученням Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ планує обговорити з угорським колегою кілька тем, зокрема добросусідські відносини.

Про це повідомляє на своєму сайті Міністерство закордонних справ.

Глава МЗС України Андрій Сибіга за дорученням Володимира Зеленського 30 вересня відвідає Будапешт з робочим візитом та проведе перемови з угорським колегою Петером Сійярто.

"Ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії", - йдеться у заяві.

Візит є продовженням регіонального турне Сибіги, яке він почав з Румунії після призначення на посаду.

За підсумками переговорів міністри планують проголосити заяви для преси.

Нагадаємо, що днями Будапешт анонсував візит нового глави МЗС України.