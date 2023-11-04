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ПОЛІТИКА

Глава Єврокомісії привітала українських залізничників

04 листопада 2023, 15:54
Глава Єврокомісії привітала українських залізничників
Джерело president.gov.ua
Урсула фон дер Ляєн взяла участь у церемонії нагородження працівників залізниці разом з президентом України.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка 4 листопада прибула до Києва, разом з президентом Володимиром Зеленським привітала залізничників з нагоди їх професійного свята. 

Про це повідомила пресслужба глави держави.

Під час урочистих заходів на столичному вокзалі Зеленський зазначив, що українські залізничники допомогли евакуювати чотири мільйони людей із районів бойових дій і лише від початку цього року перевезли понад 120 мільйонів тонн вантажів.

Крім того, вони змогли під час війни побудувати нові життєво важливі маршрути з Польщею, Румунією та Молдовою, яких Україна потребувала десятки років. 

Зі свого боку президент Єврокомісії наголосила, що Україна може пишатися працівниками залізниці, які від початку російського вторгнення невтомно трудяться в дуже складних умовах.

"Ви допомагаєте своїм співгромадянам знаходити прихисток у Європейському Союзі та потім повертатися додому. Ви доставляєте життєво важливу продукцію з України для всього світу. Ви з’єднуєте свою країну та її народ. Ви продовжуєте лінію життя", - заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що під час повномасштабної війни шість разів відвідувала Україну, користуючись послугами залізниці, і подякувала залізничникам за їхній професіоналізм.

За вагомий особистий внесок у розвиток залізничного транспорту, самовідданість і високий професіоналізм Зеленський відзначив залізничників державними нагородами. Зокрема, президент вручив 14 працівникам ордени За заслуги ІІІ ступеня, ще один залізничник отримав почесне звання Заслужений працівник транспорту України.

Раніше повідомлялося, що президентка Єврокомісії прибула з візитом до Києва і має виступити у Верховній Раді. Вона зазначила, що має на меті обговорити євроінтеграцію, фінансову підтримку України і шляхи притягнення рф до відповідальності.

Урсула фон дер Ляєнвізитзалізниця

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