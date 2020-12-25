Глава Єврокомісії: це Різдво інакше, але ми повернемось до нормального життя
Про це фон дер Ляєн написала у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Цього року Різдво інше. Але сьогодні я надсилаю послання надії: разом ми зможемо перемогти цей вірус", - заявила глава Європейської комісії.
Вона нагадала, що через 2 дні по всьому ЄС розпочнеться вакцинація.
"Як тільки достатня кількість людей буде вакцинована, ми зможемо повернутися до нормального життя. А поки залишайтеся в безпеці. З Різдвом", - написала фон дер Ляєн.
21 грудня Європейське медичне агентство - регулятор ЄС, а за ним і Єврокомісія, дозволили використання вакцини BioNTech/Pfizer. Це дозволить розпочати процес масової вакцинації населення у країнах блоку.
Читайте також: У США від коронавірусу вакцинували вже понад 1 млн осіб
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Берліні обшуки в будинках і магазинах через вкрадену 100-кілограмову золоту монету
- ФОТО Світ зустрів єдине у 2020 році повне сонячне затемнення
- ФОТО На Сицилії прокинувся вулкан Етна, стовп попелу - понад 5 кілометрів