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У США від коронавірусу вакцинували вже понад 1 млн осіб

Кількість вакцинованих від коронавірусу у США станом на 23 грудня перевищила 1 мільйон осіб.
У США від коронавірусу вакцинували вже понад 1 млн осіб Фото: gettyimages.com

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на Центр контролю та попередження захворювань.

Це орієнтовна цифра, а реальна має бути вже більшою, тому що деякі дані на місцях передаються "нагору" з затримками.

"В умовах, коли кількість заражень продовжує зростати у всій країні, це досягнення сталось, тоді, коли це було критично необхідно і допоможе захистити тих, хто на "передовій" епідемії - наших лікарів, мешканців будинків для літніх людей та подібних закладів", - зазначає директор Центру Роберт Редіфлд.

На цей час у Штатах вже поставили на місця близько 9,5 млн доз вакцин. У наступний тиждень мають розповсюдити ще близько 20 млн доз вакцин Pfizer-BioNTech та Moderna.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу у США почалася 14 грудня. 

Фахівці у сфері охорони здоров’я, зокрема й головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі зазначають, що вакцинація допоможе у підсумку спинити пандемію, але більшості людей, яких не вакцинують у першу чергу, найближчими місяцями важливо не втрачати пильність.

У США за час епідемії захворіли майже 19 млн осіб, а померли - понад 330 тисяч хворих. Населення країни - близько 328 млн.

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24 12 2020 09:56
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