ЄС розпочне вакцинацію від коронавірусу 27 грудня

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з 27 грудня на території Євросоюзу розпочнеться вакцинація від коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Твітері.

"Це ключовий момент для Європи. 27, 28 і 29 грудня вакцинація (від коронавірусу - ред.) починається по всьому ЄС. Ми захистимо наших співгромадян разом", - написала фон дер Ляєн.

Раніше стало відомо, що Європейське медичне агентство (EMA), яке займається оцінкою ліків, зокрема сертифікацією вакцин, має ухвалити рішення щодо вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech до кінця грудня.

Нагадаємо, що ВООЗ припускає, що нова COVID-хвиля може "накрити" Європу в січні