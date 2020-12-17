ЗДОРОВ'Я НОВИНИПрезидент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з 27 грудня на території Євросоюзу розпочнеться вакцинація від коронавірусу (COVID-19).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС розпочне вакцинацію від коронавірусу 27 грудня
Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Твітері.
"Це ключовий момент для Європи. 27, 28 і 29 грудня вакцинація (від коронавірусу - ред.) починається по всьому ЄС. Ми захистимо наших співгромадян разом", - написала фон дер Ляєн.
Раніше стало відомо, що Європейське медичне агентство (EMA), яке займається оцінкою ліків, зокрема сертифікацією вакцин, має ухвалити рішення щодо вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech до кінця грудня.
Нагадаємо, що ВООЗ припускає, що нова COVID-хвиля може "накрити" Європу в січні
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