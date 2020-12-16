Нова COVID-хвиля може "накрити" Європу в січні - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я також закликала людей не недооцінювати важливість власних рішень та вжити заходів безпеки перед святами

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про існування великого ризику нової хвилі коронавірусу в Європі впродовж перших тижнів нового року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у рекомендаціях організації щодо зменшення ризику поширення COVID-19.

"Незважаючи на певний хиткий прогрес, передача COVID-19 в європейському регіоні залишається широко розповсюдженою та інтенсивною. Існує високий ризик подальшого поширення (COVID-19 - ред.) у перші тижні та місяці 2021 року, і нам потрібно буде працювати разом, якщо ми хочемо запобігти цьому", - заявили у ВООЗ.

В організації зазначили, що в Європі спостерігається велика кількість зустрічей між родичами, у релігійних групах та між друзями.

"Це призводить до значного збільшення ризику поширення коронавірусу під час майбутнього сезону свят", - додали у ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров’я також закликала людей не недооцінювати важливість власних рішень та вжити заходів безпеки перед святами.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила про рекордне зростання числа випадків коронавірусного захворювання за тиждень: з 7 по 13 грудня кількість нових випадків COVID-19 у світі сягнула понад 4,3 млн.

За даними Worldometer, у світі зареєстрували 73 936 447 випадків коронавірусу, зокрема 1 644 742 летальні, одужали 51 947 933 людини.

Нагадаємо, що 16 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 919 704 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 535 417 осіб, летальних випадків - 15 744.