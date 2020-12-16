В Україні зафіксовано 10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 12 549 осіб, летальних випадків - 264

16 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 919 704 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 535 417 осіб, летальних випадків - 15 744.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 95 160 випадків; Вінницька область - 20 093 випадки; Волинська область - 28 923 випадки; Дніпропетровська область - 50 316 випадків; Донецька область - 30 466 випадків; Житомирська область - 34 611 випадків; Закарпатська область - 26 432 випадки; Запорізька область - 43 835 випадків; Івано-Франківська область - 41 082 випадки; Київська область - 50 040 випадків; Кіровоградська область - 7 375 випадків; Луганська область - 8 166 випадків; Львівська область - 54 833 випадки; Миколаївська область - 24 749 випадків; Одеська область - 59 974 випадки; Полтавська область - 30 466 випадків; Рівненська область - 36 974 випадки; Сумська область - 36 251 випадок; Тернопільська область - 31 581 випадок; Харківська область - 63 178 випадків; Херсонська область - 14 643 випадки; Хмельницька область - 35 157 випадків; Черкаська область - 32 803 випадки; Чернівецька область - 37 266 випадків; Чернігівська область - 25 330 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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