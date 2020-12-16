В Україні зафіксовано 10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 95 160 випадків;
Вінницька область - 20 093 випадки;
Волинська область - 28 923 випадки;
Дніпропетровська область - 50 316 випадків;
Донецька область - 30 466 випадків;
Житомирська область - 34 611 випадків;
Закарпатська область - 26 432 випадки;
Запорізька область - 43 835 випадків;
Івано-Франківська область - 41 082 випадки;
Київська область - 50 040 випадків;
Кіровоградська область - 7 375 випадків;
Луганська область - 8 166 випадків;
Львівська область - 54 833 випадки;
Миколаївська область - 24 749 випадків;
Одеська область - 59 974 випадки;
Полтавська область - 30 466 випадків;
Рівненська область - 36 974 випадки;
Сумська область - 36 251 випадок;
Тернопільська область - 31 581 випадок;
Харківська область - 63 178 випадків;
Херсонська область - 14 643 випадки;
Хмельницька область - 35 157 випадків;
Черкаська область - 32 803 випадки;
Чернівецька область - 37 266 випадків;
Чернігівська область - 25 330 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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