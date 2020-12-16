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В Україні зафіксовано 10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 12 549 осіб, летальних випадків - 264
16 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 919 704 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 535 417 осіб, летальних випадків - 15 744.
В Україні зафіксовано 10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 95 160 випадків;

Вінницька область - 20 093 випадки;

Волинська область - 28 923 випадки;

Дніпропетровська область - 50 316 випадків;

Донецька область - 30 466 випадків;

Житомирська область - 34 611 випадків;

Закарпатська область - 26 432 випадки;

Запорізька область - 43 835 випадків;

Івано-Франківська область - 41 082 випадки;

Київська область - 50 040 випадків;

Кіровоградська область - 7 375 випадків;

Луганська область - 8 166 випадків;

Львівська область - 54 833 випадки;

Миколаївська область - 24 749 випадків;

Одеська область - 59 974 випадки;

Полтавська область - 30 466 випадків;

Рівненська область - 36 974 випадки;

Сумська область - 36 251 випадок;

Тернопільська область - 31 581 випадок;

Харківська область - 63 178 випадків;

Херсонська область - 14 643 випадки;

Хмельницька область - 35 157 випадків;

Черкаська область - 32 803 випадки;

Чернівецька область - 37 266 випадків;

Чернігівська область - 25 330 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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16 12 2020 10:46
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