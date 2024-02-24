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ПОЛІТИКА

Глава Єврокомісії висловила визнання мужності та солідарності з Україною

24 лютого 2024, 16:01
Глава Єврокомісії висловила визнання мужності та солідарності з Україною
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Урсула фон дер Ляєн сьогодні перебуває в Україні з візитом.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула з візитом до України, виступила під час меморіальної церемонії до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Гостомелі, у суботу, 24 лютого. Вона нагадала, що два роки тому в аеропорту міста війська рф знищили найбільший у світі літак "Мрія", проте вони не змогли знищити мрію про вільну Україну.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мрію про вільну і успішну Україну, яка посяде своє місце в самому серці європейської сім'ї. Сьогодні ця мрія живе, і разом ми перетворимо її на реальність”, - сказала глава Єврокомісії, висловивши впевненість у вільній та суверенній Україні.

"Буде вільна і суверенна Україна, буде мир і процвітання, і буде Європа. І битва за Гостомельський аеропорт більше не згадуватиметься як найтемніша година в нашій історії, а як початок нової ери, для України та всієї Європи", - заявила фон дер Ляєн.

Також глава Єврокомісії запевнила Україну в подальшій підтримці.

"Європа допомагатиме вам стільки, скільки буде потрібно”, - сказала вона, додавши, що буде фінансова підтримка, більше боєприпасів, більше тренувань для українських військ, більше засобів протиповітряної оборони і більше інвестицій в оборонну промисловість Європи та України. 

"Здавалося що все втрачено і Київ впаде за кілька днів. Але Київ вистояв. Ваша мужність стала на шляху Путіна. Ви не втекли і не здригнулися. Невеликий контингент українських героїв стримував загарбника та боровся до останнього патрону і до останнього подиху. І вам вдалося зупинити наступ Росії в саме серце України. Ви врятували свою країну. Ви врятували всю Європу", - заявила фон дер Ляєн.

Четверо західних лідерів, включаючи прем'єр-міністрів Італії Джорджу Мелоні, Канади Джастіна Трюдо та Бельгії Александра де Кроо, а також главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю повномасштабного російського вторгнення. 

Урсула фон дер Ляєнпідтримка України

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