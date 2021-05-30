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Глава Європарламенту закликав до посилення санкцій проти чиновників РФ

Коментуючи нещодавні події довкола примусової посадки літака RyanAir в Мінську, Сассолі відзначив, що відносини Москви і Мінська продовжать зміцнюватися
Глава Європейського парламенту Давід Сассолі, якому Росія нещодавно заборонила в’їзд, закликав до посилення санкцій проти російський чиновників.
Глава Європарламенту закликав до посилення санкцій проти чиновників РФ Фото: gettyimages.com

Про це Сассолі сказав у інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Нам необхідно посилити санкції проти російських чиновників, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - сказав політик.

Коментуючи нещодавні події довкола примусової посадки літака RyanAir в Мінську, Сассолі відзначив, що відносини Москви і Мінська продовжать зміцнюватися. 

За словами його словами, взаємодія Євросоюзу і Росії також "дуже напружена" на тлі отруєння і ув’язнення російського опозиціонера Алексєя Навального, а також конфлікту на Сході України.

Сассолі сказав, що ЄС продовжить підтримувати увагу до справи з посадкою літака в Мінську і тиснути на білоруську владу, а також висловив сподівання, що це приведе до звільнення Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.

Нагадаємо, що Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером

 
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30 05 2021 12:36
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