Глава Європарламенту закликав до посилення санкцій проти чиновників РФ
Про це Сассолі сказав у інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
"Нам необхідно посилити санкції проти російських чиновників, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - сказав політик.
Коментуючи нещодавні події довкола примусової посадки літака RyanAir в Мінську, Сассолі відзначив, що відносини Москви і Мінська продовжать зміцнюватися.
За словами його словами, взаємодія Євросоюзу і Росії також "дуже напружена" на тлі отруєння і ув’язнення російського опозиціонера Алексєя Навального, а також конфлікту на Сході України.
Сассолі сказав, що ЄС продовжить підтримувати увагу до справи з посадкою літака в Мінську і тиснути на білоруську владу, а також висловив сподівання, що це приведе до звільнення Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.
Нагадаємо, що Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером
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