Глава Євроради виступив за припинення членства росії в Радбезі ООН

Необхідно встановити механізм щодо припинення членства росії у Раді безпеки ООН. Оскільки вона зухвало порушує міжнародне право.

Про це повідомляє голова Європейської ради Шарль Мішель в інтерв'ю телеканалу RTVi.

"Думаю, що в міжнародному праві є вада, якщо постійний член радбезу ООН, у цьому випадку росія, зухвало порушує міжнародне право. На мій погляд, слід було б встановити механізм припинення членства: я не говорю про повне виключення росії, але як мінімум про припинення членства росії в Раді безпеки", - сказав Мішель.

Втім, за його словами, наразі це нібито "неможливо", оскільки "приведе в глухий кут сам концепт безпеки ООН".

"Ми добре бачили, що до початку бойових дій в Україні (війни - ред.) концепт безпеки ООН вже сильно барахлив і мав чимало труднощів у функціонуванні під час вирішення великих міжнародних проблем. Отже, я серед тих, хто вважає, що рано чи пізно реформа функціонування ООН буде обов'язковою", - прогнозує Мішель.

Раніше повідомлялось, що в ООН назвали суму грошової допомоги постраждалим від війни українцям.