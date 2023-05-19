Глава Євроради закликає до "стабільної та конструктивної" співпраці з Китаєм

Також Мішель закликав Пекін використати свій вплив на москву для припинення війни проти України.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у п'ятницю, 19 травня, заявив, що в інтересах ЄС підтримувати "стабільну та конструктивну" співпрацю з Китаєм, в той час, як лідери країн G7 зустрічаються на саміті в Японії, де однією з тем переговорів буде використання Пекіном "економічного примусу".

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що лідери G7 опублікують спільну заяву з розділом, присвяченим Пекіну, в якому будуть перераховані питання, що включають "економічний примус та іншу поведінку Китаю", заявив американський чиновник.

Лідери країн G7 обмірковують, як застерегти другу за величиною економіку світу від того, що вони вважають загрозою для глобальних ланцюгів поставок і економічної безпеки, не відштовхнувши при цьому потужного і важливого торговельного партнера.

"ЄС прагне знизити ризики, зменшити надмірну залежність і диверсифікувати свою діяльність, щоб протистояти недобросовісній практиці. Стабільні та конструктивні відносини з Китаєм відповідають нашим спільним інтересам", - заявив Мішель на брифінгу в Хіросімі.

"Враховуючи його роль у міжнародній спільноті та розмір його економіки, Китай має особливу відповідальність у світі і повинен грати за міжнародними правилами", - додав Мішель.

Пекін традиційно є одним з головних торговельних партнерів росії завдяки енергоносіям і рф збільшила свою залежність від Китаю у сфері державних доходів від експорту після того, як західні імпортери розірвали зв'язки з москвою на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Мішель закликав Китай використати свій вплив на москву для припинення війни проти України.

"Ми закликаємо Китай натиснути на росію, щоб вона припинила свою військову агресію", - зазначив Мішель.