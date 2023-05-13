G7 обговорять на саміті "економічний примус" Китаю — Reuters

Очікується, що спільна заява щодо Пекіна стане частиною широкого комюніке.

Лідери країн G7 на саміті у Японії планують обговорити занепокоєння з приводу використання Китаєм "економічного примусу" у своїх ділових зв’язках за кордоном.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова американського чиновника.

Очікується, що спільна заява лідерів G7, яка, ймовірно, стане частиною комюніке, яке планують оприлюднити під час саміту 19-21 травня в Японії, буде супроводжуватися ширшою письмовою пропозицією щодо того, як сім провідних економік світу будуть працювати разом, щоб протистояти "економічному примусу" з боку будь-якої країни.

Основна заява G7 має містити розділ, присвячений Китаю з переліком проблем, які включають економічний примус та іншу поведінку саме з боку Пекіна.

Окрема заява про економічну безпеку буде присвячена інструментам, які використовуються для протидії примусу з боку будь-яких країн, включаючи планування і координацію. Очікується, що нова заява G7 буде рішучішою, ніж попередні.

Президент США Джо Байден зробив Китай важливим елементом своєї зовнішньої політики, працюючи над тим, щоб напружені і конкурентні відносини не переросли у відкритий конфлікт, в тому числі щодо Тайваню.

G7, до якої також входять Канада, Німеччина, Італія, Велика Британія та Франція, тісно пов'язана з Китаєм економічно — найбільшим світовим експортером і ключовим ринком для багатьох компаній цих семи країн.

Минулого місяця Китай назвав заяву міністрів закордонних справ G7, в якій порушувалися подібні теми, сповненою зарозумілості та упередженості щодо Пекіна і подав скарги до Японії, яка цього року приймає G7.

За попередника Байдена Дональда Трампа заяви G7 часто містили лише побіжні згадки про питання, пов'язані з Китаєм. Адміністрація Байдена наполягає на більш прямих твердженнях.

Спільна заява, яку щороку публікують усі лідери G7, покликана сигналізувати про те, що потужні демократичні країни дотримуються єдиної позиції з низки політичних та економічних питань.

Члени G7 також підкреслять перспективу подальшої співпраці з Китаєм у таких сферах, як боротьба зі зміною клімату.

"Ми не за роз'єднання американської та китайської економік, ми за зниження ризиків, за диверсифікацію", - сказав американський чиновник.

Переговори щодо точних формулювань спільних декларацій лідерів все ще є предметом дипломатичних зусиль і коригувань, перш ніж вони будуть оприлюднені під час саміту.

Китай випробовує G7

Зустріч G7 стане перевіркою того, чи зможуть лідери домовитися про спільний підхід до Китаю, другої за величиною економіки світу.

Питання щодо Китаю були основною темою переговорів фінансових керівників G7 у Ніїгаті, Японія, де вони зосередилися на зменшенні надмірної залежності ланцюгів поставок своїх країн від китайського виробництва, в тому числі за рахунок партнерства з країнами з низьким і середнім рівнем доходу.

"США хочуть отримати щось міцне на папері в плані угоди, й інші країни зацікавлені в цьому, але вони не дуже зацікавлені у викладенні конкретики на папері щодо цих різних засобів та інструментів економічного державного управління", - сказав аналітик Atlantic Council Джош Ліпський.

"Зокрема, деякі члени G7 скептично ставляться до підписання угоди про контроль над інвестиціями в Китай.Ці заходи розробляються частково для того, щоб позбавити китайських військових доступу до інструментів, які вони могли б використати для досягнення технологічної переваги, і багато хто в адміністрації Байдена розглядає їх як доповнення до експортного контролю, що обмежує доступ Пекіна до деяких напівпровідників. Звичайно, кожен член G7 певною мірою прокладатиме свій власний шлях щодо Китаю, але є також набір деяких принципів, які об'єднують G7 у спільному підході до Китаю", - сказав американський урядовець.

На зустрічі G7 в Японії міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Китай використовував економічний примус у відносинах з Австралією і Литвою.