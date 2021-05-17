Глава ЮНІСЕФ закликала G7 пожертвувати запасами вакцин для подолання дефіциту
Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca (AZN.L), виготовленої Інститутом сироватки крові, яка була передана в обіг COVAX, для використання країною під час боротьби з другою хвилею інфекції, повідомляє "Укрінформ".
Дитячий фонд ООН, який відповідає за постачання вакцин проти коронавірусу через COVAX, оцінює дефіцит поставок у 140 мільйонів доз до кінця травня та близько 190 мільйонів до кінця червня.
"Спільне термінове використання доступних надлишкових доз є щонайменше необхідним і надзвичайним заходом, це необхідно прямо зараз", - заявила Фор.
За її словами, це може запобігти появі нових осередків поширення інфекції в світі.
Фор зазначила, що згідно з результатами дослідження науково-інформаційної і аналітичної компанії Airfinity, країни G7 могли б пожертвувати близько 153 мільйонів доз, якщо поділяться хоча б 20% своїх запасів в червні, липні і серпні.
Нагадаємо, що в Індії паралельно з коронавірусом починається епідемія ще однієї хвороби.
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