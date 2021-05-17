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Глава ЮНІСЕФ закликала G7 пожертвувати запасами вакцин для подолання дефіциту

Це може запобігти появі нових осередків поширення інфекції в світі
Глава Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор закликала країни "Великої сімки" (G7) пожертвувати поставками для схеми спільного використання вакцин COVAX задля подолання серйозного дефіциту, спричиненого порушенням експорту індійських вакцин.
Глава ЮНІСЕФ закликала G7 пожертвувати запасами вакцин для подолання дефіциту Фото: з вільних джерел

Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca (AZN.L), виготовленої Інститутом сироватки крові, яка була передана в обіг COVAX, для використання країною під час боротьби з другою хвилею інфекції, повідомляє "Укрінформ".

Дитячий фонд ООН, який відповідає за постачання вакцин проти коронавірусу через COVAX, оцінює дефіцит поставок у 140 мільйонів доз до кінця травня та близько 190 мільйонів до кінця червня.

"Спільне термінове використання доступних надлишкових доз є щонайменше необхідним і надзвичайним заходом, це необхідно прямо зараз", - заявила Фор.

За її словами, це може запобігти появі нових осередків поширення інфекції в світі.

Фор зазначила, що згідно з результатами дослідження науково-інформаційної і аналітичної компанії Airfinity, країни G7 могли б пожертвувати близько 153 мільйонів доз, якщо поділяться хоча б 20% своїх запасів в червні, липні і серпні.

Нагадаємо, що в Індії паралельно з коронавірусом починається епідемія ще однієї хвороби.

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17 05 2021 14:49
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