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В Індії паралельно з коронавірусом починається епідемія ще однієї хвороби

Індійський лікар Акша Наїр з Мумбаї розповів, що зростання захворюваності на мукоромікоз може бути викликане використанням стероїдів при лікуванні важких форм коронавірусу
В Індії зараз друга хвиля коронавірусу, який забрав життя вже більш ніж 242 тисяч жителів країни. Паралельно з COVID-19 в країні починається епідемія ще однієї хвороби - мукоромікозу.
В Індії паралельно з коронавірусом починається епідемія ще однієї хвороби Фото: АА
Хвороба, яку іноді називають "чорною цвіллю", часто зустрічається серед пацієнтів з COVID-19 або серед тих, хто одужав після коронавірусу, повідомляє BBC.
 
Індійський лікар Акша Наїр з Мумбаї розповів, що зростання захворюваності на мукоромікоз може бути викликане використанням стероїдів при лікуванні важких форм коронавірусу.
 
Стероїди знижують запалення в легенях, але в той же час вони знижують імунітет і можуть підняти рівень цукру в крові. Мукоромікозом хворіють приблизно через 12-15 днів після одужання від COVID-19.
 
Мукоромікоз - це захворювання, яке рідко зустрічається, його ознаками є некротичні ураження в носі і на піднебінні, що викликають біль і лихоманку. Крім того, можливі симптоми з боку центральної нервової системи, пацієнти скаржаться на набрякання і біль в очах.
 
Воно смертельно небезпечно для хворих на діабет а також для хворих на ВІЛ/СНІД і рак. Смертність від мукоромікозу може досягати 50%, повідомляє BBC.
 
У Непалі через сплеск коронавірусу в Індії кількість COVID-хворих зросла в 30 разів.
 
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09 05 2021 15:28
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