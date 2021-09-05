НОВИНИВ Індії зараз друга хвиля коронавірусу, який забрав життя вже більш ніж 242 тисяч жителів країни. Паралельно з COVID-19 в країні починається епідемія ще однієї хвороби - мукоромікозу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії паралельно з коронавірусом починається епідемія ще однієї хвороби
Індійський лікар Акша Наїр з Мумбаї розповів, що зростання захворюваності на мукоромікоз може бути викликане використанням стероїдів при лікуванні важких форм коронавірусу
Фото: АА
Хвороба, яку іноді називають "чорною цвіллю", часто зустрічається серед пацієнтів з COVID-19 або серед тих, хто одужав після коронавірусу, повідомляє BBC.
Індійський лікар Акша Наїр з Мумбаї розповів, що зростання захворюваності на мукоромікоз може бути викликане використанням стероїдів при лікуванні важких форм коронавірусу.
Стероїди знижують запалення в легенях, але в той же час вони знижують імунітет і можуть підняти рівень цукру в крові. Мукоромікозом хворіють приблизно через 12-15 днів після одужання від COVID-19.
Мукоромікоз - це захворювання, яке рідко зустрічається, його ознаками є некротичні ураження в носі і на піднебінні, що викликають біль і лихоманку. Крім того, можливі симптоми з боку центральної нервової системи, пацієнти скаржаться на набрякання і біль в очах.
Воно смертельно небезпечно для хворих на діабет а також для хворих на ВІЛ/СНІД і рак. Смертність від мукоромікозу може досягати 50%, повідомляє BBC.
У Непалі через сплеск коронавірусу в Індії кількість COVID-хворих зросла в 30 разів.
Нагадаємо, що Франція та Канада проведуть гуманітарну операцію із надання Індії допомоги у боротьбі із кризовою ситуацією, яка склалася через загострення пандемії COVID-19.
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09 05 2021 15:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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