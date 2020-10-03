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Главою парламенту Азербайджану вперше стала жінка

Кандидатуру Гафарової запропонувала правляча партія "Єні Азербайджан"
Головою Міллі Меджлісу (парламенту) Азербайджану VI скликання обрали Сахібу Гафарову - це вперше в історії держави, коли жінку призначили на цю посаду.
Главою парламенту Азербайджану вперше стала жінка Фото: Громадське

Про це повідомляє "Интерфакс-Азербайджан", зазначає "Громадське".

Кандидатуру Гафарової запропонувала правляча партія "Єні Азербайджан" ("Новий Азербайджан"), за неї проголосували 116 зі 125 депутатів.

Першим віцеспікером парламенту обрали Алі Гусейнлі, віцеспікерами - Аділя Алієва і Фазаїла Ібрагімлі.

Гафарова народилася в 1955 році, закінчила Азербайджанський педагогічний інститут російської мови і літератури ім. Ахундова і Азербайджанський університет іноземних мов (за спеціальністю англійська мова).

Вона була депутаткою парламенту Азербайджану V скликання, входила до складу азербайджанської делегації в ПАРЄ. На дострокових виборах 9 лютого 2020 року обрана депутатом парламенту Азербайджану від міста Шамкір.

Як повідомлялося, на дострокових виборах правляча партія президента Азербайджану Ільхама Алієва отримала більшість місць у новому парламенті.

Нагадаємо, що Папа Римський вперше призначив жінку на посаду в Державний секретаріат Ватикану

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10 03 2020 12:35
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