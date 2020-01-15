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Папа Римський вперше призначив жінку на посаду в Державний секретаріат Ватикану

Державний секретаріат є головним та найбільш впливовим офісом Ватикану, який курує внутрішньою бюрократичну роботу та дипломатичні відносини з іншими країнами
Папа Римський Франциск вперше в історії призначив жінку на посаду в Державний секретаріат Ватикану. 66-річна Франческа Ді Джованні стала заступницею державного секретаря Святого престолу.
Папа Римський вперше призначив жінку на посаду в Державний секретаріат Ватикану Фото: з вільних джерел

Ді Джованні куруватиме відносини Ватикану з ООН і іншими міжурядовими організаціями, повідомляє "Громадське".

Державний секретаріат є головним та найбільш впливовим офісом Ватикану, який курує внутрішньою бюрократичну роботу та дипломатичні відносини з іншими країнами.

Наразі жінки у Ватикані вже займають кілька важливих посад. Папа Римський Франциск виступає за поступове розширення ролі жінок у Ватикані. 

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15 01 2020 16:59
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