ПОЛІТИКА НОВИНИПапа Римський Франциск вперше в історії призначив жінку на посаду в Державний секретаріат Ватикану. 66-річна Франческа Ді Джованні стала заступницею державного секретаря Святого престолу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Папа Римський вперше призначив жінку на посаду в Державний секретаріат Ватикану
Державний секретаріат є головним та найбільш впливовим офісом Ватикану, який курує внутрішньою бюрократичну роботу та дипломатичні відносини з іншими країнами
Фото: з вільних джерел
Ді Джованні куруватиме відносини Ватикану з ООН і іншими міжурядовими організаціями, повідомляє "Громадське".
Державний секретаріат є головним та найбільш впливовим офісом Ватикану, який курує внутрішньою бюрократичну роботу та дипломатичні відносини з іншими країнами.
Наразі жінки у Ватикані вже займають кілька важливих посад. Папа Римський Франциск виступає за поступове розширення ролі жінок у Ватикані.
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