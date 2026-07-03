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Ватикан заблокував санкції ЄС проти патріарха Кирила

03 липня 2026, 15:01
Ватикан заблокував санкції ЄС проти патріарха Кирила
Фото з вільного доступу
Рим приєднався до Болгарії у запереченні.

Італія приєдналася до Болгарії у висловленні занепокоєння щодо планів введення санкцій проти патріарха РПЦ Кирила.

Про це стало відомо Politico від трьох дипломатів ЄС.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас запропонувала ввести візову заборону для Кирила, союзника путіна, в рамках 21-го пакету санкцій ЄС проти рф. Однак цей крок натрапив на заперечення з боку Болгарії, де проживає значна кількість православного населення, а також на "застереження" дипломатичний термін, що означає занепокоєння, яке не досягає рівня вето з боку Риму. За словами одного з дипломатів, занепокоєння Риму виходить від Ватикану і пов'язане з небажанням застосовувати санкції до лідера християнської конфесії.

Крім того, європейські дипломати обговорюють пропозицію щодо заморожування цінового обмеження на продаж російської нафти, яке наразі встановлено на рівні $44 за барель. Пропозиція офісу Каллас полягає у відтермінуванні перегляду, запланованого на середину липня, який автоматично збільшить обмеження, якщо не буде вжито жодних заходів. Проти відтермінування виступили Греція, Мальта та Кіпр – країни зі значним судноплавним сектором, що надає послуги російським суднам.

Ще одним пунктом розбіжностей є пропозиція заборонити в'їзд до ЄС колишнім російським комбатантам. Франція та Італія висловили занепокоєння і з цього приводу.

ІталіяБолгаріяВатикансанкціїРПЦЄвросоюзпатріарх Кирил

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