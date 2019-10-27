Ватикан вперше може дозволити жінкам та одруженим чоловікам бути священниками
Про це йдеться на сайті Ватикану, повідомляє "Громадське".
Католицька церква хоче направляти місіонерські групи до Амазонії, але водночас наголошує на важливості роботи місцевих священників. У регіоні не вистачає священників, тому люди можуть очікувати на участь у церковних обрядах "місяці і роки".
Єпископи просять Папу дозволити бути священниками "поважним членам суспільства", які мають законні родини.
Зазначається, що Амазонія потерпає від великої кількості проблем, зокрема вирубки лісів, забруднення навколишнього середовища виробництвами, зміни клімату, розповсюдження наркотиків, алкоголізму, бідності, злочинності, виселення корінного населення.
Священникам в Амазонії рекомендують гармонійно співіснувати з представниками інших конфесій та разом піклуватися про регіон, бо він являє собою "багатоетнічну та багатокультурну реальність".
Якщо Франциск погодиться на цю пропозицію, Католицька церква вперше за тисячу років свого існування дозволить одруженим чоловікам бути священниками.
Як повідомляє The Associated Press, також єпископи Ватикану пропонують розширити права жінок у церкві, дозволивши їм отримувати сан диякона (нижчий ступінь священства) та проводити обряди вінчання, хрестин, відспівування тощо. Водночас проводити меси та приймати сповіді жінки не зможуть.
Папа Франциск обіцяв до кінця 2019 року відповісти на пропозиції єпископів.
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