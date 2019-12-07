За рішенням папи Римського УГКЦ матиме новий екзархат в Італії

Також понтифік призначив апостольським адміністратором вакантного осідку новоствореного екзархату кардинала Анджело Де Донатіса – генерального вікарія папи для Римського управління УГКЦ.

Екзархат для українців Італії, тобто нова церковна територіальна одиниця, охоплює всю територію Італії, а це близько 70 тисяч вірних зі 145 громад. Духовну опіку в Італії здійснюють понад 60 священників, інформує "Радіо Свобода".

"УГКЦ збільшилась на одну структурно-територіальну одиницю, якою є Екзархат, а це перехідна структура до єпархії. Це важливий сигнал для українців Італії. Адже у 1999 році почався масовий рух українців, народились діти, родини. Важливо було, що українці мали можливість прийти до своєї церкви і помолитись рідною мовою і прославляти Бога у власному обряді, зберігаючи ідентичність і вірність УГКЦ, щоб не асимілювались", пояснює керуючий у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Юстин Бойко.

Відтак структура УГКЦ у формі екзархату нам у цьому допоможе. Це була важка дорога, яка почалась у 2004 року. Важливо, що утворення екзархату показує, що українці в Італії формують нову діаспору. Міграція переходить у діаспору і потрібні стабільні структури. Поява нової структури в УГКЦ це є ще одним кроком до реалізації патріархального устрою", – додав він.

Згідно з рішенням Папи, катедральним храмом і осідком нового Апостольського екзархату буде парафіяльний храм Святих Сергія і Вакха в Римі.

Після підписання в 1596 році Берестейської унії, якою відновили єдність Київської Церкви із римським Апостольським Престолом, українська Церква потребувала свого представника при Апостольській Столиці.

У 1626 році київський митрополит Йосиф (Рутський) відправив до Рима священика Миколу Новака. У 1641 році Папа Урбан VIII (1623-1644 рр.) передав церкву Святих Сергія та Вакха київським митрополитам. А Папа Климент IX у 1667 році надав Церкві повний відпуст.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у п'ятницю, 5 липня, прийняв у Ватикані українських єпископів і засудив війну на Донбасі.

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