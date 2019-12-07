За рішенням папи Римського УГКЦ матиме новий екзархат в Італії
Екзархат для українців Італії, тобто нова церковна територіальна одиниця, охоплює всю територію Італії, а це близько 70 тисяч вірних зі 145 громад. Духовну опіку в Італії здійснюють понад 60 священників, інформує "Радіо Свобода".
"УГКЦ збільшилась на одну структурно-територіальну одиницю, якою є Екзархат, а це перехідна структура до єпархії. Це важливий сигнал для українців Італії. Адже у 1999 році почався масовий рух українців, народились діти, родини. Важливо було, що українці мали можливість прийти до своєї церкви і помолитись рідною мовою і прославляти Бога у власному обряді, зберігаючи ідентичність і вірність УГКЦ, щоб не асимілювались", пояснює керуючий у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Юстин Бойко.
Відтак структура УГКЦ у формі екзархату нам у цьому допоможе. Це була важка дорога, яка почалась у 2004 року. Важливо, що утворення екзархату показує, що українці в Італії формують нову діаспору. Міграція переходить у діаспору і потрібні стабільні структури. Поява нової структури в УГКЦ це є ще одним кроком до реалізації патріархального устрою", – додав він.
Згідно з рішенням Папи, катедральним храмом і осідком нового Апостольського екзархату буде парафіяльний храм Святих Сергія і Вакха в Римі.
Після підписання в 1596 році Берестейської унії, якою відновили єдність Київської Церкви із римським Апостольським Престолом, українська Церква потребувала свого представника при Апостольській Столиці.
У 1626 році київський митрополит Йосиф (Рутський) відправив до Рима священика Миколу Новака. У 1641 році Папа Урбан VIII (1623-1644 рр.) передав церкву Святих Сергія та Вакха київським митрополитам. А Папа Климент IX у 1667 році надав Церкві повний відпуст.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у п'ятницю, 5 липня, прийняв у Ватикані українських єпископів і засудив війну на Донбасі.
Читайте також: Президент Естонії призначила нового посла в Україні
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"
- #бізнес_ветеранів: Видавництво містичної літератури "Дім химер" Влада Сорда"Коли повертаєшся з війни, ти нікому не потрібен. І так побудеш місяць-два, і сам собі стаєш непотрібним. Не знаєш, чим займатися. Після років в армії відбувається дуже сильна профдеформація особистості. Якщо себе не брати в руки, можна спитися", - розповідає Влад про те, що відбувається з багатьма людьми, які пройшли війну і не змогли адаптуватися заново до мирного життя
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch
- #нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев
- Чи загрожує Україні енергетична криза?