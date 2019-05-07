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Папа Римський: на Донбасі ведеться гібридна війна, позначена тавром пропагандистської брехні, маніпуляцій

Понтифік провів зустріч з українськими єпископами у Ватикані
Папа Римський Франциск у п'ятницю, 5 липня, прийняв у Ватикані українських єпископів і засудив війну на Донбасі.
Папа Римський: на Донбасі ведеться гібридна війна, позначена тавром пропагандистської брехні, маніпуляцій Фото: telegraf.com.ua

"У цьому регіоні ведеться гібридна війна, позначена тавром пропагандистської брехні і маніпуляцій і супроводжується спробами "втягнути у справу і релігійний аспект", - сказав Франциск. При цьому понтифік не згадав Росію, повідомляє Deutsche Welle.

Папа Римський закликав католицьку церкву в Україні до єдності і пильності.

"У ніч конфлікту, яку ви переживаєте, Господь закликає своїх дітей, як у Гетсиманському саду, до пильності і молитви, а не до самооборони і вже тим більше не до нападу. Ісус очікує від своїх учнів молитви і повної самовіддачі. Лише так можна зупинити спіраль насильства", - сказав він.

Франциск також закликав українських єпископів "не втягуватися в боротьбу за церковні, націоналістичні чи політичні інтереси".

Зустріч понтифіка з керівництвом Української греко-католицької церкви була запланована вже давно і продовжиться в суботу, 6 липня. Два місяці тому Франциск запросив до Ватикану постійний синод греко-католицької церкви на чолі з Католикосом Святославом Шевчуком "для обговорення ситуації на сході України і пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі".

Нагадаємо, 4 липня Володимир Путін прибув до Ватикану на зустріч з Папою Римським. 

На сайті Ватикану анонсували, що зустріч запланована на 13:00. Президентський літак Путіна приземлився в аеропорту Фьюмічіно в Римі о 12:58, після чого російський президент одразу відправився до Ватикану.

Напередодні повідомлялося, що Папа Римський Франциск прийме президента Росії Володимира Путіна 4 липня у Ватикані. У Кремлі плани візиту російського лідера підтверджували, але точних дат не назвали. Низка ЗМІ повідомили, що одна із тем зустрічі – Україна.

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05 07 2019 21:19
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