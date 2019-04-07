Путін знову запізнився на зустріч з Папою Римським у Ватикані
З першої години біля Апостольского палацу (резиденції Папи) Путіна чекали особистий секретар Франциска, журналісти та почесна гвардія. Президент РФ прибув о 14:07, повідомляє "Європейська правда".
Фото: Vatican News
Фото: Vatican News
В італійській столиці через приїзд Путіна посилили заходи безпеки, рух транспорту заблокований в "зеленій зоні", що включає 50 вулиць, заборонені акції протесту, контролюється повітряний простір над Римом.
Російський президент пересувається в Римі на власному броньованому лімузині Aurus Senat.
По маршруту кортежу розміщується велика кількість співробітників правоохоронних органів, снайперів і патрулів із підтримкою антитерористичних підрозділів.
Безпека також була посилена на площі Святого Петра і на вулицях, прилеглих до Ватикану. Паломникам і туристам заборонений доступ до площі. Відкриті тільки бічні доріжки для входу до базиліки.
Візит Путіна до Рима триватиме близько 10 годин. Після зустрічі з Франциском він поїде до президента Італії Серджо Маттарелли, а потім проведе переговори з прем’єр-міністром Джузеппе Конте і спільну пресконференцію.
Близько 19:30 за Києвом Путін виступить на італо-російському форумі діалогу для громадянського суспільства.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск прийме президента Росії Володимира Путіна 4 липня у Ватикані. У Кремлі плани візиту російського лідера підтверджували, але точних дат не назвали. Низка ЗМІ повідомили, що одна із тем зустрічі – Україна.
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