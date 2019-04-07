Путін знову запізнився на зустріч з Папою Римським у Ватикані

Сайт Ватикану анонсував, що зустріч запланована на 13:00. Президентський літак Путіна приземлився в аеропорту Фьюмічіно в Римі о 12:58, після чого російський президент одразу відправився до Ватикану.

З першої години біля Апостольского палацу (резиденції Папи) Путіна чекали особистий секретар Франциска, журналісти та почесна гвардія. Президент РФ прибув о 14:07, повідомляє "Європейська правда".

Фото: Vatican News

Фото: Vatican News

В італійській столиці через приїзд Путіна посилили заходи безпеки, рух транспорту заблокований в "зеленій зоні", що включає 50 вулиць, заборонені акції протесту, контролюється повітряний простір над Римом.

Російський президент пересувається в Римі на власному броньованому лімузині Aurus Senat.

По маршруту кортежу розміщується велика кількість співробітників правоохоронних органів, снайперів і патрулів із підтримкою антитерористичних підрозділів.

Безпека також була посилена на площі Святого Петра і на вулицях, прилеглих до Ватикану. Паломникам і туристам заборонений доступ до площі. Відкриті тільки бічні доріжки для входу до базиліки.

Візит Путіна до Рима триватиме близько 10 годин. Після зустрічі з Франциском він поїде до президента Італії Серджо Маттарелли, а потім проведе переговори з прем’єр-міністром Джузеппе Конте і спільну пресконференцію.

Близько 19:30 за Києвом Путін виступить на італо-російському форумі діалогу для громадянського суспільства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск прийме президента Росії Володимира Путіна 4 липня у Ватикані. У Кремлі плани візиту російського лідера підтверджували, але точних дат не назвали. Низка ЗМІ повідомили, що одна із тем зустрічі – Україна.

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