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Папа Римський зустрінеться з Путіним, планують говорити про Україну

"Я можу підтвердити, що Святіший Отець прийме президента Росії Володимира Путіна у Ватикані 4 липня"
Папа Римський Франциск прийме президента Росії Володимира Путіна 4 липня у Ватикані. У Кремлі плани візиту російського лідера підтверджували, але точних дат не назвали. Низка ЗМІ повідомили, що одна із тем зустрічі – Україна.
Папа Римський зустрінеться з Путіним, планують говорити про Україну Фото: yahoo.com

"Я можу підтвердити, що Святіший Отець прийме президента Росії Володимира Путіна у Ватикані 4 липня", - заявив офіційний представник Ватикану Алессандро Джізотті, повідомляє AFP.

У Кремлі раніше підтвердили плани російського лідера відвідати Італію. Однак дати візиту і плани Путіна щодо зустрічі з Папою Римським помічник президента РФ Юрій Ушаков не розкривав.

Основними темами зустрічі стануть "делікатна і складна" ситуація в Україні і на Близькому Сході, а також висунуті російською стороною претензії на адресу українських греко-католиків, які, на думку Московського патріархату, підтримують "розкол" у православному світі, повідомило аргентинське агентство Tеlam.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск офіційно схвалив зміну тексту молитви "Отче наш". Правки набудуть чинності протягом декількох місяців. Єпископи і експерти працювали над зміною тексту понад 16 років.

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06 06 2019 20:22
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