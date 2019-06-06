Папа Римський зустрінеться з Путіним, планують говорити про Україну
"Я можу підтвердити, що Святіший Отець прийме президента Росії Володимира Путіна у Ватикані 4 липня", - заявив офіційний представник Ватикану Алессандро Джізотті, повідомляє AFP.
У Кремлі раніше підтвердили плани російського лідера відвідати Італію. Однак дати візиту і плани Путіна щодо зустрічі з Папою Римським помічник президента РФ Юрій Ушаков не розкривав.
Основними темами зустрічі стануть "делікатна і складна" ситуація в Україні і на Близькому Сході, а також висунуті російською стороною претензії на адресу українських греко-католиків, які, на думку Московського патріархату, підтримують "розкол" у православному світі, повідомило аргентинське агентство Tеlam.
Нагадаємо, що Папа Римський Франциск офіційно схвалив зміну тексту молитви "Отче наш". Правки набудуть чинності протягом декількох місяців. Єпископи і експерти працювали над зміною тексту понад 16 років.
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