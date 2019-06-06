Папа Римський змінив текст молитви "Отче наш"
Правки набудуть чинності протягом декількох місяців, повідомляє італійське католицьке видання Avvenir.
У новій редакції рядок "І не введи нас у спокусу" тепер буде звучати як "Не дай нам піддатися спокусі". Таким чином, пояснив глава католицької церкви, наголошується, що Бог не вводить людину в спокусу, а допомагає з неї вибратися. Раніше аналогічним чином було змінено французький текст молитви.
Схвалена також зміна в гімні "Слава у вишніх Богу" в перекладі Римського місалу. Замість "і на землі мир людям доброї волі" - "мир на землі людям, коханим Богом" ("pace in terra agli uomini, amati dal Signore").
Нагадаємо, Папа Римський Франциск від імені католицької церкви попросив вибачення у ромів за століття "дискримінації, принижень і зневажливого ставлення".
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