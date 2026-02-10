Папа Римський передав Україні генератори та ліки

У відповідь на гуманітарні потреби, спричинені війною, Ватикан передав Україні десятки генераторів і тисячі упаковок лікарських засобів.

Папа Римський Лев XIV передав Україні 80 електрогенераторів та велику партію лікарських засобів для підтримки населення, яке страждає від наслідків війни, морозів і руйнування енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє портал Vatican News.

Як зазначається, таким чином Понтифік відгукнувся на звернення єпископів із різних країн світу, які закликали підтримати Україну на тлі гуманітарної кризи, спричиненої війною та системними атаками на енергетичні об’єкти.

Вантажі, відправлені від собору Святої Софії в Римі, вже доставлені до Києва та Фастова - міст, що зазнали значних руйнувань унаслідок останніх обстрілів.

Окрім генераторів, Україна отримала тисячі упаковок медикаментів, зокрема лікарські засоби, дієтичні добавки та мелатонін, який користується підвищеним попитом через проблеми зі сном на тлі постійного стресу та повітряних тривог.

У Дикастерії служіння милосердя також повідомили про підготовку нового гуманітарного вантажу, до якого увійдуть антибіотики, протизапальні та гіпотензивні препарати, а також продукти харчування. Розподіл допомоги в Україні здійснюється через мережу парафій різних дієцезій та єпархій.