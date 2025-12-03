Папа Римський закликав Трампа не усувати режим Мадуро силою

Папа Римський Лев XIV під час спілкування із журналістами на шляху зі своєї першої закордонної поїздки до Туреччини та Лівану висловив заклик до США не розпочинати війну проти Венесуели.

Понтифік закликав президента Дональда Трампа не намагатися скинути режим диктатора Ніколаса Мадуро силою, натомість шукаючи можливості для діалогу.

За словами Папи, Римо-католицька церква намагається "знайти шлях для того, щоб заспокоїти ситуацію". Лев XIV нагадав, що у будь-якому збройному конфлікті "страждають прості люди, а не представники влади".

Папа припустив, що для усунення Мадуро Трамп міг би не розпочинати вторгнення, а вдатися до інших способів, зокрема економічного тиску на Венесуелу.