CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПапа Римський Франциск від імені католицької церкви попросив вибачення у ромів за століття "дискримінації, принижень і зневажливого ставлення".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Папа Франциск вибачився перед ромами "за століття дискримінації"
Франциск зарахував до лику блаженних сімох католицьких єпископів, закатованих у румунських тюрмах
Фото: telegraf.com.ua
Під час свого візиту до Румунії, Франциск зарахував до лику блаженних сімох католицьких єпископів, закатованих у румунських тюрмах у період комуністичної влади, повідомляє "Радіо Свобода".
Нагадаємо, Папа Римський Франциск зобов’язав усіх католицьких священиків повідомляти у Ватикан про випадки сексуальних домагань і спроби приховати такі факти.
Додамо, що Папа Римський Франциск попросив вибачення за численні випадки сексуального насильства щодо дітей та жінок у Римо-католицькій церкві в Ірландії.
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03 06 2019 16:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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