Папа Франциск вибачився перед ромами "за століття дискримінації"

Франциск зарахував до лику блаженних сімох католицьких єпископів, закатованих у румунських тюрмах

Папа Римський Франциск від імені католицької церкви попросив вибачення у ромів за століття "дискримінації, принижень і зневажливого ставлення".

Під час свого візиту до Румунії, Франциск зарахував до лику блаженних сімох католицьких єпископів, закатованих у румунських тюрмах у період комуністичної влади, повідомляє "Радіо Свобода".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зобов’язав усіх католицьких священиків повідомляти у Ватикан про випадки сексуальних домагань і спроби приховати такі факти.