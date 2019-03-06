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Папа Франциск вибачився перед ромами "за століття дискримінації"

Франциск зарахував до лику блаженних сімох католицьких єпископів, закатованих у румунських тюрмах
Папа Римський Франциск від імені католицької церкви попросив вибачення у ромів за століття "дискримінації, принижень і зневажливого ставлення".
Папа Франциск вибачився перед ромами "за століття дискримінації" Фото: telegraf.com.ua

Під час свого візиту до Румунії, Франциск зарахував до лику блаженних сімох католицьких єпископів, закатованих у румунських тюрмах у період комуністичної влади, повідомляє "Радіо Свобода".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зобов’язав усіх католицьких священиків повідомляти у Ватикан про випадки сексуальних домагань і спроби приховати такі факти.

Додамо, що Папа Римський Франциск попросив вибачення за численні випадки сексуального насильства щодо дітей та жінок у Римо-католицькій церкві в Ірландії.
 
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03 06 2019 16:52
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