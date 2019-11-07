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Президент Естонії призначила нового посла в Україні

"Президент Керсті Кальюлайд призначила новим послом Естонії в Україні Каймо Кууска"
Президент Естонії Керсті Кальюлайд призначила новим послом в Україні Каймо Кууска.
Президент Естонії призначила нового посла в Україні Фото: Getty Images

"Президент Керсті Кальюлайд призначила новим послом Естонії в Україні Каймо Кууска", - повідомляє ERR з посиланням на сайт канцелярії президента країни.

Як зазначається, нинішнього посла Герта Антсу (на посаді з 2016 року) президент відкликала.

Нагадаємо, що 10-11 червня українська делегація на чолі з радником президента Володимира Зеленського Михайлом Федоровим відвідала Естонію. В Естонії заявили, що допоможуть. Україні створити "державу в смартфоні".

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11 07 2019 21:52
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