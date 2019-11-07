НОВИНИПрезидент Естонії Керсті Кальюлайд призначила новим послом в Україні Каймо Кууска.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Естонії призначила нового посла в Україні
"Президент Керсті Кальюлайд призначила новим послом Естонії в Україні Каймо Кууска"
Фото: Getty Images
"Президент Керсті Кальюлайд призначила новим послом Естонії в Україні Каймо Кууска", - повідомляє ERR з посиланням на сайт канцелярії президента країни.
Як зазначається, нинішнього посла Герта Антсу (на посаді з 2016 року) президент відкликала.
Нагадаємо, що 10-11 червня українська делегація на чолі з радником президента Володимира Зеленського Михайлом Федоровим відвідала Естонію. В Естонії заявили, що допоможуть. Україні створити "державу в смартфоні".
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11 07 2019 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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