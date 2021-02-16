Главу МОЗ Швейцарії підозрюють у приховуванні важливої інформації щодо пандемії
Як передає Укрінформ, про це інформує The Local.
Звіт, котрий урядовець нібито приховав від своїх колег, був документом швейцарського Федерального управління охорони здоров'я (FOPH), що закликав до посилення заходів боротьби з пандемією коронавірусу, з метою уникнути другої хвилі епідемії.
FOPH оприлюднив 12-сторінковий документ 6 серпня, він закликав уряд запровадити низку додаткових обмежень. Зокрема, там йшлося про обов'язкове носіння масок та закриття ресторанів.
Берсет мав передати цей звіт на розгляд до уряду, чого він нібито не зробив, хоча експерти FOPH зазначали, що обмеження необхідно терміново впроваджувати.
Не отримавши звіт, уряд тоді оголосив про пом'якшення деяких обмежувальних заходів, дозволивши, зокрема, великі зібрання з 1 жовтня.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, Берсет тоді закликав уряд послабити карантинні обмеження, "усвідомивши, що у нього не було підтримки для посилення заборон".
Епідеміолог з Бернського університету Крістіан Альтхаус сказав, що однією з основних причин другої хвилі пандемії у вересні було те, що федеральна влада послабила карантинні заходи в серпні, замість того, щоб запровадити більш суворі обмеження, як рекомендовано FOPH.
Як повідомлялося, у світі станом на ніч 16 лютого зафіксовано понад 109,6 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,4 млн летальних, одужали понад 84,2 млн осіб.
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