На італійський острів Сардинія влітку впускатимуть лише вакцинованих туристів

Влада італійського острова Сардинія, що в Середземному морі, вирішила влітку впускати тільки тих туристів, які мають підтвердження повної вакцинації від коронавірусу.

Про це заявив губернатор Крістіан Солінас, повідомляє "Громадське" з посиланням на ANSA.

"Ті, хто в'їжджатимуть на Сардинію, повинні будуть показати сертифікат, який підтверджує, що у них негативний (тест на коронавірус - ред.) та що вони вакциновані", - сказав губернатор.

Він також додав, що система з контролю за дотриманням правил буде готова задовго до початку літнього сезону.

Сардинія - острів у Середземному морі, розташований на захід від Апеннінського півострова між Сицилією та Корсикою. Він є другим за величиною островом Середземного моря й входить до складу Італії як автономний регіон.

Нагадаємо, Італія призупинила заплановане на 15 лютого відкриття популярних гірськолижних курортів через ризик поширення нових штамів коронавірусу та жорсткі карантинні обмеження в чотирьох регіонах країни.

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То коли ж українців уже вакцинують?

Ляшко зазначив, що за оптимістичним сценарієм щеплення в Україні почнуть робити одразу наступного дня після отримання вакцини. За планом першими будуть медики, що працюють з COVID-19. Таких загалом 58 тисяч.

З 1 березня, за словами Ляшка, люди також зможуть записатися на вакцинацію: ті, кому від 18 до 59 років - за листом-очікуванням, а люди віком понад 60 років - на певний день та час. Записатися на спеціальному сайті можна буде з кінця лютого. Окрім сайту, можна буде записатися через електронний кабінет у свого сімейного лікаря або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ щодо протидії COVID-19 за номером 0-800-602-019.

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