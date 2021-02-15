Італія відклала відкриття гірськолижних курортів
Відповідну постанову підписав міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца, передає ANSA,пише "Економічна правда".
Він також пообіцяв компенсації для операторів гірськолижних курортів.
Представники галузі та деякі політики з альпійських районів країни різко розкритикували рішення, назвавши його ще одним тяжким ударом.
До останнього моменту були сподівання, що курорти зможуть приймати відвідувачів, проте науковий комітет застеріг від їхнього відкриття, посилаючись на загрозу поширення нових штамів коронавірусу.
Серед радників Міністерства охорони здоров’я є думки і про те, що країна повинна в цій ситуації негайно змінити стратегію боротьби з епідемією та знову піти у короткий, але дуже жорсткий локдаун, при цьому посиливши зусилля з відстеження контактів та вакцинації.
Нагадаємо, 13 лютого Італія отримала новий уряд, очолюваний прем'єром Маріо Драгі - екскерівником Європейського центрального банку, що поклало край чотирьом тижням політичної кризи.
Втім, деякі міністри з попереднього уряду Джузеппе Конте, серед них і керівник МОЗ, залишилися на своїх посадах.
Нагадаємо, що повідомлялося: Італія відкриває гірськолижні курорти, закриті з листопада
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років
- ФОТО Казкові скульптури митця з Тернопільщини приваблюють туристів
- АУДІО Науковцям вдалося відтворити звучання музичного інструмента з мушлі, якому 17 тисяч років
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"