Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Італія відкриває гірськолижні курорти, закриті з листопада

В Італії цього місяця планують знову відкрити гірськолижні траси, які були закриті в листопаді через поширення коронавірусу.
Італія відкриває гірськолижні курорти, закриті з листопада Фото: AFP

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

З 15 лютого гірськолижні траси можуть знову відкрити в регіонах, які в Італії позначені як "жовті". На цей момент 15 з 20 регіонів Італії визначені "жовтими" зонами.

Рішення про відкриття було схвалене у четвер урядовим Технічним науковим комітетом (CTS), який надає консультації щодо коронавірусних обмежень.

Очікується, що гірськолижні траси залишаться закритими в "помаранчевих" та "червоних" регіонах.

Органи влади у деяких регіонах наполягають на тому, щоб "помаранчеві" зони також мали змогу знову відкрити гірськолижні траси із застосуванням запобіжних заходів, таких як  обов'язкове використання масок FFP2, але в четвер їх пропозиції відхилили.

Читайте також:У Славському зупинився підйомник, рятувальники знімають туристів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2021 15:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.