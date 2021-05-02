Італія відкриває гірськолижні курорти, закриті з листопада
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
З 15 лютого гірськолижні траси можуть знову відкрити в регіонах, які в Італії позначені як "жовті". На цей момент 15 з 20 регіонів Італії визначені "жовтими" зонами.
Рішення про відкриття було схвалене у четвер урядовим Технічним науковим комітетом (CTS), який надає консультації щодо коронавірусних обмежень.
Очікується, що гірськолижні траси залишаться закритими в "помаранчевих" та "червоних" регіонах.
Органи влади у деяких регіонах наполягають на тому, щоб "помаранчеві" зони також мали змогу знову відкрити гірськолижні траси із застосуванням запобіжних заходів, таких як обов'язкове використання масок FFP2, але в четвер їх пропозиції відхилили.
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