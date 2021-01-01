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У Славському зупинився підйомник, рятувальники знімають туристів

На гірськолижному курорті в Славському на Львівщині зупинився крісельний підйомник, рятувальники розпочали знімати туристів.
У Славському зупинився підйомник, рятувальники знімають туристів Фото: novinky.cz

Про це повідомляє ДСНС України в Телеграмі, передає Укрінформ.

"1 січня о 13:35 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Славському Сколівського району, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога). Працівниками об’єкту вживаються заходи з підключення електрогенератора", - йдеться у повідомленні.

Станом на 14:20 гірничо-рятувальними підрозділами ДСНС розпочато роботи зі зняття туристів з крісельного підйомника. Всього на підйомнику перебуває близько 70 осіб. Температура повітря - 1 градус тепла.

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01 01 2021 16:58
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