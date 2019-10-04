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Главу Одещини остаточно звільнили, він не планує скаржитись до суду

"Відразу можу сказати, оскаржувати це рішення в суді не планую, адже вся країна і так побачила причини мого звільнення. Вибори в Одеській області відбулися дуже чесно і прозоро, тому це рішення є суто політичним"
Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення голови Одеської обласної держадміністрації Максима Степанова.
Главу Одещини остаточно звільнили, він не планує скаржитись до суду Максим Степанов. Фото: Зеркало недели. Украина

Документ оприлюднений на сайті президента, інформує УП.

Сам Степанов сказав, що не оскаржуватиме своє звільнення.

"Процедуру дотримано. Я думаю, що найближчим часом з'явиться указ президента щодо мого звільнення. Відразу можу сказати, оскаржувати це рішення в суді не планую, адже вся країна і так побачила причини мого звільнення. Вибори в Одеській області відбулися дуже чесно і прозоро, тому це рішення є суто політичним", – вважає Степанов.

За його словами, його звільнення не таке важливе. Натомість важливо, щоб другий тур президентських виборів відбувся чесно та прозоро.

"Неважливо прізвище кандидата, важливо те, що це необхідно нам, нашим громадянам, нашій країні", - зазначив екс-глава Одеської ОДА.

Виконання обов'язків тимчасово поклали на Сергія Паращенка.

Додамо, кабінет міністрів погодив звільнення глави Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.

Нагадаємо, що Максим Степанов став губернатором Одеської області в січні 2017 року. До цього він п'ять років був директором Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

Відзначимо, що за результатами першого туру виборів президента, в Одеській області перемогу здобув Володимир Зеленський (41,26%), представник опозиційних сил Юрій Бойко зайняв друге місце (21,82%), Порошенко став третім з 9,08% електоральної підтримки.

 

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10 04 2019 20:22
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