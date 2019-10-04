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Кабмін погодив відставку глави Одещини Степанова

Проти відставки виступив лише один член уряду
Кабінет міністрів погодив звільнення глави Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.
Кабмін погодив відставку глави Одещини Степанова Фото: ki.ill.in.ua

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на закритій частині засідання у середу, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в уряді.

Проти відставки Степанова виступив лише один член уряду. 

У понеділок на сайті президента оприлюднили указ про відсторонення з посади голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.

Іншим указом виконання обов'язків голови Одеської ОДА тимчасово покладено на Сергія Паращенка.

Відсторонений від посади Степанов відмовився залишати посаду. Він пов'язував таку позицію Порошенка нібито з тим, що він відмовився фальсифікувати вибори на Одещині на користь діючого президента. 

Разом з тим у Петра Порошенка  не коментували причини звільнення Степанова. 

За результатами першого туру виборів президента, в Одеській області перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський (41,26%), представник опозиційних сил Юрій Бойко зайняв друге місце (21,82%), Порошенко став третім з 9,08% електоральної підтримки.

Нагадаємо, що Максим Степанов став губернатором Одеської області в січні 2017 року. До цього він п'ять років був директором Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

Відзначимо, що за результатами першого туру виборів президента, в Одеській області перемогу здобув Володимир Зеленський (41,26%), представник опозиційних сил Юрій Бойко зайняв друге місце (21,82%), Порошенко став третім з 9,08% електоральної підтримки.

 

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10 04 2019 13:30
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