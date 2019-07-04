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Порошенко відправив у відставку голову Одеської ОДА Степанова, - ЗМІ

Максим Степанов став губернатором у січні 2017 року
Президент України Петро Порошенко відправив у відставку голову Одеської облдержадміністрації Максима Степанова і ще трьох його колег.
Порошенко відправив у відставку голову Одеської ОДА Степанова, - ЗМІ Фото: ki.ill.in.ua

Розпорядження про звільнення будуть опубліковані в середу, після засідання Камбіну, який формально зробить відповідне подання, інформує місцеве видання "Думская" з посиланням на джерело в центральному виборчому штабі Порошенка.

Формально губернатора звільнили за його власним бажанням.

Нагадаємо, що Максим Степанов став губернатором Одеської області в січні 2017 року. До цього він п'ять років був директором Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

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07 04 2019 18:20
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