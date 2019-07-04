Порошенко відправив у відставку голову Одеської ОДА Степанова, - ЗМІ

Максим Степанов став губернатором у січні 2017 року

Президент України Петро Порошенко відправив у відставку голову Одеської облдержадміністрації Максима Степанова і ще трьох його колег.

Розпорядження про звільнення будуть опубліковані в середу, після засідання Камбіну, який формально зробить відповідне подання, інформує місцеве видання "Думская" з посиланням на джерело в центральному виборчому штабі Порошенка.

Формально губернатора звільнили за його власним бажанням.

Нагадаємо, що Максим Степанов став губернатором Одеської області в січні 2017 року. До цього він п'ять років був директором Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".