ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко відправив у відставку голову Одеської облдержадміністрації Максима Степанова і ще трьох його колег.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко відправив у відставку голову Одеської ОДА Степанова, - ЗМІ
Максим Степанов став губернатором у січні 2017 року
Фото: ki.ill.in.ua
Розпорядження про звільнення будуть опубліковані в середу, після засідання Камбіну, який формально зробить відповідне подання, інформує місцеве видання "Думская" з посиланням на джерело в центральному виборчому штабі Порошенка.
Формально губернатора звільнили за його власним бажанням.
Нагадаємо, що Максим Степанов став губернатором Одеської області в січні 2017 року. До цього він п'ять років був директором Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".
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07 04 2019 18:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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