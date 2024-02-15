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ПОЛІТИКА

Глави МЗС Британії і Польщі закликають Конгрес США схвалити пакет допомоги Україні

15 лютого 2024, 13:59
Глави МЗС Британії і Польщі закликають Конгрес США схвалити пакет допомоги Україні
Джерело: pap
Кемерон, зокрема, підкреслив, що Польща і Британія мають політичну волю підтримувати Україну.

Глави МЗС Великої Британії і Польщі Девід Кемерон і Радослав Сікорський спільно звернулись до Конгресу США і особисто до спікера Палати представників Майка Джонсона із закликом схвалити проєкт з фінансуванням України.

Відповідну заяву вони зробили під час спільної пресконференції, яку транслювала агенція PAP.

Кемерон, зокрема, підкреслив, що Польща і Британія мають політичну волю підтримувати Україну і зроблять усе, щоб переконати інші країни надати свою підтримку.

"Враховуючи силу і міць США, ми дуже хочемо, щоб американський Конгрес затвердив пакет допомоги для підтримки України у фінансовому, але насамперед у військовому плані, у найближчі місяці", – сказав британський міністр.

За його словами, світові країни, включно з Іраном та Китаєм, уважно дивляться на ситуацію, що склалася, щоб "перевірити, чи є ми як країни Заходу надійними союзниками".

Сікорський доповнив звернення Кемерона: "Я хочу, щоб ви сприйняли це як наше спільне звернення до Палати представників і особисто до спікера Джонсона із закликом поставити на голосування пакет допомоги Україні. Це стане епохальним рішенням, яке вплине на авторитет США у світі".

Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає $61 млрд для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії рф, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти Хамас і ще $4,83 млрд для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

ПольщаБританіяпідтримка України

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