Глави МЗС G7 обговорять вторгнення росії в Україну

Міністри закордонних справ країн G7 завтра обговорять ряд питань, серед яких вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє NHK.

Вже завтра в Токіо розпочнеться дводенна зустріч глав МЗС країн G7.

Підсумкове комюніке очікується в середу.

Серед головних питань: вторгнення рф в Україну, конфлікт Ізраїлю і Хамас, посилення активності Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, ядерні і ракетні розробки Північної Кореї.

Цього року Японія прийматиме вже другу зустріч міністрів закордонних справ G7 після зустрічі в Каруїзаві в префектурі Нагано навесні.

Крім того, Японія головувала на вересневій зустрічі міністрів у Нью-Йорку.

В жовтні міністри фінансів країн G7 на зустрічі в Марокко ухвалили заяву, де засудили агресію рф проти України і заявили про продовження пошуку правових шляхів, щоб змусити росію заплатити за злочинні дії.